Кто получит оздоровительные выплаты в 2025 году

Выплаты составляют не более одного должностного оклада в год и предусмотрены для работников государственных учреждений, сообщает 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О государственной службе".

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Претендовать на такие средства могут люди, работающие по этим специальностям:

библиотекари;

государственные служащие;

работники домов культуры, музеев;

медицинские и фармацевтические работники;

должностные лица местного самоуправления;

педагогические и научно-педагогические работники;

работники бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.

Как получить оздоровительные выплаты в 2025 году

Для получения таких выплат человек должен выйти в ежегодный отпуск. Также человек должен заполнить два заявления:

на ежегодный отпуск; на помощь.

Важно! Если человек выходит в дополнительный отпуск из-за обучения или в отпуск по уходу за ребенком, то выплаты для оздоровления не предоставляются.

Какой размер оздоровительных выплат в 2025 году

Оздоровительные выплаты предоставляют в пределах фонда оплаты труда. В частности их заранее закладывают в смету.

Так, например, для госслужащих средства равны размеру среднемесячной зарплаты.

Обратите внимание! В то же время для большинства работников бюджетных учреждений выплата предоставляется в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска.