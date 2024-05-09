"Пролетіла" два поверхи: на Київщині дівчина ледь не загинула під час прогулянки недобудовою
Джерело:ДСНС у Київській області
У середу, 8 травня, у Переяславі на Київщині на недобудові стався нещасний випадок. 16-річна дівчина, прогулюючись будівлею, з необережності впала та серйозно травмувалася.
Переяславські рятувальники отримали повідомлення про те, що підлітці потрібна допомога, орієнтовно о 20 годині. Нещасний випадок стався по вулиці Петропавлівська.
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Дівчина прогулювалася недобудовою та отримала серйозну травму
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що під час прогулянки недобудовою неповнолітня дівчина з необережності впала орієнтовно з 9-го на 7-й поверх.
Рятувальники на ношах транспортували дитину до автомобіля екстреної медичної допомоги. Попередній діагноз – закритий перелом тазу.
Рятувальники показали місце нещасного випадку: дивіться відео
Деталі нещасного випадку встановлюються.
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