Загибель жінки підтвердила й речниця поліції регіону Віталіна Бевзенко. Представниця адміністрації парку, відмовилась надавати коментарі, допоки вони не отримають офіційну інформацію від поліції.

Читайте також У Києві вантажівка в'їхала у маршрутку: є багато травмованих

Що розповідають очевидці

Наразі на місці події працюють слідчі, які також не коментують ситуацію. Журналістам наразі вдалось поспілкуватись лише з очевидицею Анастасією, яка в цей час перебувала у парку разом з подругою.

Ми прийшли покататися на атракціоні "Клоун". Як тільки її пристебнули, а мене ще не встигли, почули дуже гучний звук. Спершу подумали, що це вибух. Почали кричати адміністратори і тоді ми вже побачили, як згодом з'ясувалося, мертву жінку, яка навіть не ворухнулася. Почали збігатися люди, наскільки я зрозуміла, її родичі,

– розповіла очевидиця.

Вона не вважає, що це було самогубство та додала, що на вигляд жінці було 40 – 50 років.

Потім атракціон закрили, всім відвідувачам сказали не наближатися, приїхала поліція і "швидка". Я вважаю, що це вина працівників дендропарку, тому що закріплень немає ніяких і вони самі це підтверджують,

– поділилась Анастасія з журналістами.

На Прикарпатті автобус врізався в приміський потяг