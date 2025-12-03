Кремль ответил, планирует ли Россия новогоднее перемирие на фронте

В Кремле сообщили, что Россия пока не думала над введением новогоднего перемирия на фронте. По словам Дмитрия Пескова, сейчас идет "другой процесс".

Об этом сообщил представитель Кремля пропагандистскому росСМИ "РИА Новости", передает 24 Канал.

Что говорят в Кремле о перемирии?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривала новогоднее перемирие на фронте. Он отметил, что сейчас происходит "совсем другой процесс", однако не объяснил, что именно имел в виду.

Пока об этом речь не шла, сейчас идет другой совсем процесс,

– сказали в Кремле.

Его слова прозвучали после встречи Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Напомним, длительные переговоры в Москве завершились ночью 2 декабря.

Какие результаты переговоров в Москве?