Кремль ответил, планирует ли Россия новогоднее перемирие на фронте
- Кремль заявил, что Россия пока не планирует новогоднее перемирие на фронте, и продолжается "другой процесс".
- Заявление Пескова прозвучало после переговоров Путина со спецпредставителем США и Кушнером.
В Кремле сообщили, что Россия пока не думала над введением новогоднего перемирия на фронте. По словам Дмитрия Пескова, сейчас идет "другой процесс".
Об этом сообщил представитель Кремля пропагандистскому росСМИ "РИА Новости", передает 24 Канал.
Что говорят в Кремле о перемирии?
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривала новогоднее перемирие на фронте. Он отметил, что сейчас происходит "совсем другой процесс", однако не объяснил, что именно имел в виду.
Пока об этом речь не шла, сейчас идет другой совсем процесс,
– сказали в Кремле.
Его слова прозвучали после встречи Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Напомним, длительные переговоры в Москве завершились ночью 2 декабря.
Какие результаты переговоров в Москве?
После встречи советник Путина Ушаков заявил, что разговор между российским диктатором и Уиткоффом прошла "полезно и конструктивно". По его словам, они обсуждали несколько мирных планов.
Сейчас Москва и Вашингтон договорились не раскрывать детали встречи, но, как сообщил Ушаков, готовы к совместным шагам для достижения мира.
После СМИ сообщили, об отмене запланированных переговоров Уиткоффа, Кушнера и Зеленского в Брюсселе. А Россия утверждает, что после встречи с Путиным американские представители якобы пообещали не ехать в Киев.