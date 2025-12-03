Кремль відповів, чи планує Росія новорічне перемир'я на фронті
- Кремль заявив, що Росія поки не планує новорічне перемир'я на фронті, і триває "інший процес".
- Заява Пєскова пролунала після переговорів Путіна зі спецпредставником США та Кушнером.
У Кремлі повідомили, що Росія поки не думала над введенням новорічного перемир'я на фронті. За словами Дмитра Пєскова, наразі триває "інший процес".
Про це повідомив речник Кремля пропагандистському росЗМІ "РИА Новости", передає 24 Канал.
Що кажуть у Кремлі про перемир'я?
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не розглядала новорічне перемир'я на фронті. Він зазначив, що наразі відбувається "зовсім інший процес", проте не пояснив, що саме мав на увазі.
Поки про це не йшлося, зараз іде інший зовсім процес,
– сказали у Кремлі.
Його слова пролунали після зустрічі Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Нагадаємо, тривалі переговори в Москві завершились вночі 2 грудня.
Які результати переговорів у Москві?
Після зустрічі радник Путіна Ушаков заявив, що розмова між російським диктатором та Віткоффом пройшла "корисно та конструктивно". За його словами, вони обговорювали кілька мирних планів.
Наразі Москва та Вашингтон домовилися не розкривати деталі зустрічі, але, як повідомив Ушаков, готові до спільних кроків для досягнення миру.
Опісля ЗМІ повідомили, про скасування запланованих переговорів Віткоффа, Кушнера і Зеленського у Брюсселі. А Росія стверджує, що після зустрічі з Путіним американські представники нібито пообіцяли не їхати до Києва.