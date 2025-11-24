"Надо готовиться к затяжной войне": как разговоры о перемирии влияют на ВСУ

Разговоры о том, как достичь мира в Украине заполонили сеть в последнее время. В ВСУ считают, что слухи о перемирии негативно влияют на боевой дух украинских защитников.

О реакции военных рассказал командир стрелкового батальона 3-й ОШБр Богдан Корженко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Что говорят в ВСУ о возможном перемирии?

По словам Богдана Корженко, псевдоновости и слухи о перемирии негативно влияют на украинских военных и армию в целом.

Командир добавил, что подобные заявления политиков могут подтолкнуть бойцов к мысли о том, как "где-то пересидеть", вместо того чтобы сосредоточиться на боевых задачах.

Переговоры, по мнению Корженко, должны были бы проходить "более кулуарно". Чрезмерное внимание к ним, отмечает командир, заставляет многих военных думать не о войне, а о том, когда будет перемирие.

Относительно перемирия в 2026 году, то военный считает, что верить в него не стоит.

Об остановке войны вообще не стоит думать, а необходимо готовиться к долгой и затяжной войне с союзниками или без них,

– сказал Корженко.

Кроме того, командир обратил внимание, что большинство бойцов стрелкового батальона и 3-й ОШБр являются добровольцами, они в основном верят в победу, а не в политические договоренности. Несмотря на постоянные разговоры о переговорах, военные не воспринимают эти заявления серьезно и продолжают выполнять свою работу, резюмировал Корженко.

Как еще реагируют на мирный план?