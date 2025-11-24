Укр Рус
24 ноября, 14:51
"Надо готовиться к затяжной войне": как разговоры о перемирии влияют на ВСУ

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Разговоры о перемирии негативно влияют на боевой дух украинских военных, заставляя их отвлекаться от боевых задач.
  • Большинство военных, особенно добровольцы, верят в победу, а не в политические договоренности, и продолжают выполнять свою работу.

Разговоры о том, как достичь мира в Украине заполонили сеть в последнее время. В ВСУ считают, что слухи о перемирии негативно влияют на боевой дух украинских защитников.

О реакции военных рассказал командир стрелкового батальона 3-й ОШБр Богдан Корженко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Что говорят в ВСУ о возможном перемирии?

По словам Богдана Корженко, псевдоновости и слухи о перемирии негативно влияют на украинских военных и армию в целом.

Командир добавил, что подобные заявления политиков могут подтолкнуть бойцов к мысли о том, как "где-то пересидеть", вместо того чтобы сосредоточиться на боевых задачах.

Переговоры, по мнению Корженко, должны были бы проходить "более кулуарно". Чрезмерное внимание к ним, отмечает командир, заставляет многих военных думать не о войне, а о том, когда будет перемирие.

Относительно перемирия в 2026 году, то военный считает, что верить в него не стоит.

Об остановке войны вообще не стоит думать, а необходимо готовиться к долгой и затяжной войне с союзниками или без них,
– сказал Корженко.

Кроме того, командир обратил внимание, что большинство бойцов стрелкового батальона и 3-й ОШБр являются добровольцами, они в основном верят в победу, а не в политические договоренности. Несмотря на постоянные разговоры о переговорах, военные не воспринимают эти заявления серьезно и продолжают выполнять свою работу, резюмировал Корженко.

Как еще реагируют на мирный план?

  • Вероятность того, что Россия подпишет мирный план ЕС, фактически сводится к нулю, рассказал ветеран российско-украинской войны и майор в отставке Алексей Гетьман 24 Каналу. По его мнению, даже в случае согласия Кремль не сдержит обязательств.

  • Журналист Христо Грозев предполагает, что мирный план США на самом деле был разработан Россией. По его словам, примерно полгода назад документ содержал не 28, а 30 пунктов.

  • Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что считает, что на президента Зеленского давят таким планом. По мнению Олещука, Украине важно объединиться с европейцами и американцами.