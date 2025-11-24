Более того, даже, если Кремль согласится на такой план, он его не сдержит. Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, отметив, что надеяться на мир до конца года не стоит.

Реально ли завершить войну до конца 2025 года?

Ветеран российско-украинской войны объяснил, что российский менталитет сильно отличается от украинского, который является европейским. В "мирном плане" США, который фактически является российским, есть 28 пунктов с требованиями от Украины, которые противоречат нашим интересам.

В то же время европейцы показали свой мирный план, где есть довольно наивный пункт о том, что Россия будет обязана на законодательном уровне подтвердить, что она не будет нападать ни на Украину, ни на европейские страны в будущем.

По моему мнению, никто ничего не подпишет. По крайней мере, Россия. Не стоит ожидать, что война завершится в этом году,

– подчеркнул он.

По словам Гетьмана, довольно странно верить в то, что Россия будет придерживаться подобных соглашений. Мы уже имели опыт с Будапештским меморандумом и Минскими соглашениями.

Более того, Кремль не выполняет и свои законы. В частности, стоит вспомнить Курскую операцию – из-за этого Москва должна была объявить в стране военное положение. Однако она этого не сделала.

Интересно! Политтехнолог Тарас Загродний высказал мнение о том, что сейчас Украине стоит затягивать время и сосредоточиться на производстве собственного вооружения для ударов по России. По его мнению, в противном случае именно Киеву будут диктовать условия.

