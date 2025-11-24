Более того, даже, если Кремль согласится на такой план, он его не сдержит. Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, отметив, что надеяться на мир до конца года не стоит.
Реально ли завершить войну до конца 2025 года?
Ветеран российско-украинской войны объяснил, что российский менталитет сильно отличается от украинского, который является европейским. В "мирном плане" США, который фактически является российским, есть 28 пунктов с требованиями от Украины, которые противоречат нашим интересам.
В то же время европейцы показали свой мирный план, где есть довольно наивный пункт о том, что Россия будет обязана на законодательном уровне подтвердить, что она не будет нападать ни на Украину, ни на европейские страны в будущем.
По моему мнению, никто ничего не подпишет. По крайней мере, Россия. Не стоит ожидать, что война завершится в этом году,
– подчеркнул он.
По словам Гетьмана, довольно странно верить в то, что Россия будет придерживаться подобных соглашений. Мы уже имели опыт с Будапештским меморандумом и Минскими соглашениями.
Более того, Кремль не выполняет и свои законы. В частности, стоит вспомнить Курскую операцию – из-за этого Москва должна была объявить в стране военное положение. Однако она этого не сделала.
Интересно! Политтехнолог Тарас Загродний высказал мнение о том, что сейчас Украине стоит затягивать время и сосредоточиться на производстве собственного вооружения для ударов по России. По его мнению, в противном случае именно Киеву будут диктовать условия.
Что известно о мирных инициативах со стороны США и Европы: детали
- У "мирном плане" США говорится об ограничении численности ВСУ, запрет Украине вступать в НАТО и признание российских оккупированных территорий.
- В то же время европейский документ предусматривает, что переговоры по территориям будут проходить по текущей линии фронта, Украина не будет накладывать ограничений на ВСУ и сможет вступать в НАТО и ЕС.
- Украинская и американская делегации уже встретились в Женеве для обсуждения мирных инициатив. Марко Рубио заявил, что Вашингтон вносит "некоторые изменения" в свой план.