Зеленский поручил ускорить перезагрузку топ-4 энергокомпаний
- Зеленский поручил ускорить перезагрузку 4 крупнейших энергокомпаний Украины, включая "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Оператор ГТС" и "Нафтогаз Украины".
- Во всех этих компаниях планируется обновление наблюдательных советов и проведение конкурсов на новых руководителей, причем в "Нафтогазе" новый состав заработает в январе 2026 года.
Топ-4 энегокомпании Украины ожидают перезагрузки. Зеленский поручил ускорить этот процесс.
В других крупных энергокомпаниях обновят представителей государства в наблюдательных советах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.
Как планируют перезагружать крупнейшие энергетические компании Украины?
В "Энергоатоме" за неделю должны обеспечить все условия для формирования нового наблюдательного совета, а дальше – полная перезагрузка правления.
В "Укргидроэнерго" организуют срочный конкурс на нового руководителя и доформирование наблюдательного совета.
"Оператор ГТС" доформирует набсовет и организует срочный конкурс на гендиректора.
В "Нафтогаз Украины" проведут конкурс в наблюдательном совете. Обновленный состав должен заработать уже в январе 2026 года.
В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах.
СМИ назвали основных претендентов на должность министра энергетики
Министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку из-за коррупционного скандала.
Основными кандидатами на пост министра энергетики по состоянию на сегодня являются народные депутаты от "Слуги народа" Андрей Герус и Андрей Жупанин.
В то же время сообщается, что Сергей Корецкий больше не рассматривается как основной кандидат, ведь он не хочет переходить из НАК "Нафтогаз Украины" в систему исполнительной власти.