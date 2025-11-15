Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленський доручив прискорити перезавантаження топ-4 енергокомпаній
15 листопада, 16:55
2

Зеленський доручив прискорити перезавантаження топ-4 енергокомпаній

Сергій Попович
Основні тези
  • Зеленський доручив прискорити перезавантаження 4 найбільших енергокомпаній України, включаючи "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Оператор ГТС" та "Нафтогаз України".
  • У всіх цих компаніях планується оновлення наглядових рад і проведення конкурсів на нових керівників, причому в "Нафтогазі" новий склад запрацює у січні 2026 року.

Топ-4 енегокомпанії України очікують на перезавантаження. Зеленський доручив прискорити цей процес.

У інших великих енергокомпаніях оновлять представників держави у наглядових радах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці 

Як планують перезавантажувати найбільші енергетичні компанії України?

Зеленський доручив прискорити перезавантаження 4 найбільших енергокомпаній України.

В "Енергоатомі" за тиждень мають забезпечити всі умови для формування нової наглядової ради, а далі – повне перезавантаження правління.

В "Укргідроенерго" організують терміновий конкурс на нового керівника і доформування наглядової ради.

"Оператор ГТС" доформує наглядову раду і організує терміновий конкурс на гендиректора.

У "Нафтогаз України" проведуть конкурс в наглядовій раді. Оновлений склад має запрацювати вже у січні 2026 року.

У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

ЗМІ назвали основних претендентів на посаду міністра енергетики

  • Міністерка енергетики Світлана Гринчук подала у відставку через корупційний скандал.

  • Основними кандидатами на пост міністра енергетики станом на сьогодні є народні депутати від "Слуги народу" Андрій Герус і Андрій Жупанін.

  • Водночас повідомляється, що Сергій Корецький більше не розглядається як основний кандидат, адже він не хоче переходити з НАК "Нафтогаз України" у систему виконавчої влади.