Пермский стрелок пришел в себя: у него амнезия, – СМИ

Состояние Тимура Бекмансурова, которого подозревают в стрельбе в Пермском университете в России, относительно улучшилось. Молодой человек пришел в себя.

Стрелок ничего не помнит, – СМИ

Общее состояние здоровья подозреваемого все еще тяжелое. Вероятно, ему будут делать искусственную почку.

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При этом врачи пермской больницы получили указание – сделать все, чтобы сохранить его жизнь,

– говорится в сообщении.

Сам молодой человек якобы ничего не помнит и утверждает, что у него амнезия, пишет Mash.

Бекмансурова поселили в вип-палате

Подозреваемого поселили в вип-палате, чтобы правоохранителям было удобнее его охранять. Полицейские получили информацию, что к стрелку могут попробовать ворваться родственники погибших. Именно поэтому и решили усилить охрану. Теперь возле Бекмансурова находится более десятка правоохранителей, а на этаж вообще никого постороннего не пропускают. Окна в палате заклеили зеркальной пленкой.

Что известно о стрельбе в Перми

Утром 20 сентября неизвестный пробрался на территорию Пермского университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Подозревают в этом 18-летнего Тимура Бекмансурова.

Напуганные студенты выпрыгивали из окон, а часть – забаррикадировались в аудиториях. К сожалению, 6 человек погибли, а еще 24 – получили ранения.

Во время задержания нападающего тяжело ранили. Его отвезли в больницу. Накануне Бекмансуров писал в соцсетях, что давно хотел совершить такое преступление. Деньги на оружие он собирал еще с 10 класса.