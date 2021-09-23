Такую информацию российские СМИ распространяют со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения смерти Сарапульцева пока нет.

Кстати Ампутировали ногу и уже перевели из реанимации: СМИ о состоянии пермского стрелка Бекмансурова

Либо личное, либо стрельба в университете

СМИ сообщает, что самоубийство главы следственного управления не связано с его службой, а обусловлено личными причинами. По данным других источников, Сарапульцев покончил с собой после совещания с руководством, на котором обсуждали стрельбу в Пермском университете. Сарапульцева вроде обещали уволить.

В соцсетях сообщают, что возле дома Сарапульцева проводят следственные действия. На территорию коттеджного городка никого не пускают силовики.

Расследовать обстоятельства смерти Сарапульцева должны приехать из Москвы.

Стрельба в Пермском университете: смотрите видео

Стрельба в Пермском университете: главное