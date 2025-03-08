Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что в Соединенных Штатах Америки есть определенная "традиция", что каждый президент, который только начинает исполнение обязанностей, пытается перезагрузить отношения с Россией. Однако со временем все лидеры США понимают, что это "дорога в никуда".

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Трамп снова допускает ошибку

Олег Рыбачук отметил, что Дональд Трамп уже был на посту президента США и должен был бы уже понимать, что попытки договориться с Россией не имеют никакого смысла.

У Трампа есть иллюзия, что Владимир Путин, мол, нарушал свои слова и пошел войной только потому, что его обманывали и не учитывали интересы,

– сказал он.

Лидер США также высказывает мнение, что кремлевский диктатор напал на Украину из-за того, что почувствовал слабость таких людей, как Джо Байден. Вроде, если бы у власти был Трамп, то агрессия бы не началась.

Сможет ли Трамп договориться с Россией

Рыбачук отметил, что президент США может влиять на возможные договоренности и обязательства сторон по завершения войны в Украине. Однако как именно это будет происходить пока никто не знает.

Важно! Путин заявил, что Россия не планирует идти на уступки по завершению войны, цинично утверждая, что "чужого не нужно", но "своего" Кремль не отдаст. В то же время США усиливают давление на Украину, а Трамп ведет непубличные переговоры с Путиным, которые могут касаться прекращения огня и ситуации с выборами.

Мир видит, как Трамп давит на Украину по поводу этого, но никто не знает, как США пытаются влиять на Россию.

"Трамп столкнется с этим (с проблемой – 24 Канал). Путин и его команда начинают выдвигать все более дерзкие требования", – добавил глава аналитически-адвокационной организации.

Понятно, какие компромиссы предлагают Украине, но совсем неизвестно, на какие уступки готова пойти Россия.

В Кремле отказываются признавать разграничительную линию, как линию временного перемирия, там требуют, чтобы России отдали то, что было записано в ее конституцию. Все прихоти, которые были у Путина, только усиливаются,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

То есть, у Трампа может возникнуть огромная проблема, чтобы продемонстрировать, что каждая сторона точно пойдет на определенные уступки. По словам главы аналитически-адвокационной организации, в какой-то момент станет понятно, удалось ли лидеру США равнозначно договориться с обеими сторонами и гарантировать, что Путин не нападет снова.