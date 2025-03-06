Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Кремля 6 марта. Он его сделал во время встречи с представителями фонда "Защитники отечества".

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Путин заявил, что Россия не отдаст "своего" в войне против Украины

Одна из присутствующих, мать погибшего российского военного из оккупированного Крыма Ольга Дорохина, заявила, что семьи оккупантов "ждут победы и мира", но не должны идти на уступки.

А мы и не собираемся этого делать. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал спокойствие для нашей страны на длительную историческую перспективу. Нам ничего чужого не нужно, но своего не отдадим,

– сказал Путин.

Также он добавил, что России нужен "такой вариант мира, который гарантирует ее стабильное развитие в безопасности". При этом диктатор снова прибегнул к историческим параллелям, заявив, что "некоторые до сих пор хотят вернуться к временам Наполеона, забывая, чем это закончилось".

Заявления Путина в очередной раз демонстрируют, что Кремль не рассматривает никакого реального мирного урегулирования, а продолжает оправдывать агрессию против Украины псевдоисторическими нарративами.

К слову, спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме хотела переманить администрацию американского президента на свою сторону в борьбе против России.

Келлог отметил, что ссора между Зеленским и Трампом возникла из-за разных видений относительно завершения войны в Украине.

В то же время Трамп и Путин ведут непубличные переговоры, которые могут касаться приостановления огня, выборов в Украине и подписания пакта.

После инаугурации Трампа его администрация начала активное давление на Украину, тогда как Россия совсем не демонстрирует готовности к миру.

В свою очередь, Зеленский в очередной раз подчеркивает, что готов идти на уступки ради мира, тогда как Путин требует капитуляции Украины и ухода НАТО из Восточной Европы.