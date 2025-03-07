Пропагандистская машина Кремля насмехается над отношением США к бывшим союзникам, распространяет нарративы о том, что Вашингтон теперь "соглашается с российским видением" войны, радуется антиукраинским заявлениям Трампа и торговым войнам, которые он объявляет соседям. The Telegraph отмечает, что вся эта бравада всего лишь попытка отвлечь внимание от реального давления, которому Россия подвергается из-за своей роковой военной авантюры в Украине, передает 24 Канал.

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Путин будет умолять о конце войны

Настоящая причина, почему Путин так внезапно поддержал инициативу Дональда Трампа по завершению войны в Украине, заключается в том, что диктатор действительно отчаянно стремится к ее окончанию. Этот конфликт на всех уровнях стал для Путина катастрофическим поражением.

По последним оценкам Запада, общее количество погибших и раненых российских военных в этой войне составляет 850 000 человек – больше, чем совокупные потери американских и британских войск в Европе во время Второй мировой войны.

К этому добавляется разрушительное влияние войны на экономику России: процентные ставки достигли сокрушительных 21%, а фонд национального благосостояния стремительно исчерпывается, не успевая финансировать военные расходы. Поэтому легко понять, почему Путин ухватился за возможность принять участие в мирных инициативах Трампа.

Одним из проявлений готовности Кремля завершить конфликт является его недавнее предложение выступить посредником в переговорах между Ираном и США по противоречивой ядерной программе Тегерана. В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже отверг возможность возобновления переговоров с Трампом, назвав их "нерациональными, неинтеллектуальными и нечестными". Это лишь подчеркивает, насколько слабыми являются позиции Москвы в любых мирных переговорах по Украине.

Не добавляют оптимизма Кремлю и запоздалые, но решительные действия европейских лидеров по укреплению собственной безопасности – Европейская комиссия представила план привлечения 800 миллиардов евро для усиления обороноспособности Европы.

Вторжение Путина в Украину уже заставило две традиционно нейтральные европейские страны – Финляндию и Швецию – присоединиться к НАТО, существенно укрепив северный фланг Альянса.

А для лидера, главной целью которого является предотвращение дальнейшего расширения Запада к границам России, перспектива размещения европейских войск, в частности британских, на территории Украины для сдерживания будущей российской агрессии выглядит как удар в самое сердце.

Желание Путина не допустить такого развития событий подтверждается реакцией Кремля на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который в телевизионном обращении в среду подтвердил готовность Франции и других европейских союзников направить войска в Украину для обеспечения будущего мирного соглашения. Кремль осудил это заявление как "конфронтационное".

Администрация Трампа должна понимать, что Путин не будет вступать в мирные переговоры с позиции силы – он будет вынужден это делать с позиции полной слабости,

– заключает издание.