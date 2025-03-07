Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.

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Писториус пошутил о дресс-коде на встрече с Умеровым

Встреча двух министров состоялась после того, как США поставили на паузу предоставление военной поддержки для Украины.

В издании пишут, что Писториус шуткой попытался "противодействовать серьезной ситуации".

Отметим, что на встрече Умеров появился в черной рубашке и брюках-карго, в то время как Писториус был одет в деловой костюм. По словам немецкого министра обороны, он "может подтвердить, что дресс-код не играл между нами никакой роли".

Во время визита Умерова Писториус также объявил, что Германия и другие союзники Украины хотят компенсировать большую часть помощи, которую Киев потерял после решения США о приостановлении поддержки.

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Напомним, на днях один из корреспондентов на фоне претензий относительно наряда украинского лидера спросил пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, почему Илон Маск не надевает костюм.

Пресс-секретарь Белого дома ответила, что Маск недавно все же надел костюм и отметила, что Трампу это понравилось.

Однако четкого ответа на вопрос она не дала и резко сменила тему.

Отметим, что неформальный стиль одежды миллиардера Илона Маска, в котором тот появляется в администрации президента США, никаких нареканий у новой власти США не вызывает.