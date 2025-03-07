Про це пише 24 Канал з посиланням на Der Spiegel.

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Пісторіус пожартував про дрес-код на зустрічі з Умєровим

Зустріч двох міністрів відбулася після того, як США поставили на паузу надання військової підтримки для України.

У виданні пишуть, що Пісторіус жартом спробував "протидіяти серйозній ситуації".

Зазначимо, що на зустрічі Умєров зʼявився в чорній сорочці та штанах-карго, в той час як Пісторіус був одягнений у діловий костюм. За словами німецького міністра оборони, він "може підтвердити, що дрес-код не відігравав між нами жодної ролі".

Під час візиту Умєрова Пісторіус також оголосив, що Німеччина та інші союзники України хочуть компенсувати більшу частину допомоги, яку Київ втратив після рішення США про призупинення підтримки.

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Нагадаємо, днями один з кореспондентів на тлі претензій щодо вбрання українського лідера запитав прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт, чому Ілон Маск не вдягає костюм.

Речниця Білого дому відповіла, що Маск нещодавно все ж таки вдягнув костюм і зазначила, що Трампу це сподобалось.

Проте чіткої відповіді на запитання вона не дала та різко змінила тему.

Зазначимо, що неформальний стиль одягу мільярдера Ілона Маска, в якому той з'являється в адміністрації президента США, жодних нарікань у нової влади США не викликає.