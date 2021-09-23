Таку інформацію російські ЗМІ поширюють з посиланням на власні джерела. Офіційного підтвердження смерті Сарапульцева наразі немає.
До речі Ампутували ногу і вже перевели з реанімації: ЗМІ про стан пермського стрілка Бекмансурова
Або особисте, або стрілянина в університеті
ЗМІ повідомляє, що самогубство голови слідчого управління не пов'язане з його службою, а зумовлене особистими причинами. За даними інших джерел, Сарапульцев покінчив з собою після наради з керівництвом, на якій обговорювали стрілянину у Пермському університеті. Сарапульцева начебто обіцяли звільнити.
У соцмережах повідомляють, що біля дому Сарапульцева проводять слідчі дії. На територію котеджного містечка нікого не пускають силовики.
Розслідувати обставини смерті Сарапульцева мають приїхати із Москви.
Стрілянина у Пермському університеті: дивіться відео
Стрілянина у Пермському університеті: головне
- 20 вересня 19-річний Тимур Бекмансуров прийшов на подвір'я вишу і без попередження здійснив приблизно 30 пострілів з гладкоствольної рушниці.
- Перед інцидентом він писав про свої наміри у соцмережах. Стрілок детально розповів, як проходив огляд у психіатра, купував зброю і готував напад.
- Камери спостереження зафіксували, що стрілок йшов вулицею із піднятим стволом і навіть погрожував ним водіям. Ніхто його намірів не спинив.
- Жертвами Тимура Бекмансурова стали 6 людей, ще понад 20 осіб – отримали поранення.
- Нападника затримали живим: зараз він перебуває у лікарні.