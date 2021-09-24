Пермський стрілок прийшов до тями: у нього амнезія, – ЗМІ

Стан Тимура Бекмансурова, якого підозрюють у стрілянині у Пермському університеті в Росії, відносно покращився. Хлопець прийшов до тями.

Стрілок нічого не пам'ятає, – ЗМІ

Загальний стан здоров'я підозрюваного все ще складний. Ймовірно, йому робитимуть штучну нирку.

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При цьому лікарі пермської лікарні одержали негласну вказівку – зробити все, щоб зберегти його життя,

– мовиться у повідомленні.

Сам хлопець нібито нічого не пам'ятає і стверджує, що в нього амнезія, пише Mash.

Бекмансурова поселили у віп палаті

Підозрюваного поселили у віп палаті, щоб правоохоронцям було зручніше його охороняти. Поліцейські отримали інформацію, що до ймовірного стрілка можуть спробувати увірватися родичі загиблих у стрілянині. Саме тому й вирішили посилити охорону. Тепер біля Бекмансурова перебуває понад десяток правоохоронців, а на поверх взагалі нікого стороннього не пропускають. Вікна у палаті заклеїли дзеркальною плівкою.

Що відомо про стрілянину у Пермі

Зранку 20 вересня невідомий пробрався на територію Пермського університету та відкрив вогонь з вогнепальної зброї. Підозрюють у цьому 18-річного Тимура Бекмансурова.

Налякані студенти вистрибували з вікон, а частина – забарикадувалася в аудиторіях. На жаль, 6 людей загинули, а ще 24 – зазнали поранень.

Під час затримання нападника важко поранили. Його відвезли у лікарню. Напередодні Бекмансуров писав у соцмережах, що давно хотів вчинити такий злочин. Гроші на зброю він збирав ще з 10 класу.