В сети распространили информацию о новой модели украинского вооружения. На распространенной фотографии изображена, как утверждается, уменьшенная крылатая ракета "Фламинго".

Об этом стало известно из сообщения украинского OSINT-проекта "КиберБорошно", передает 24 Канал.

Актуально Уничтожили в 4 раза больше врагов: Мадьяр отчитался об успехах СБС за 100 дней на посту

Что известно о новой ракете украинского производства?

Украина возлагает большие ожидания относительно крылатой ракеты "Фламинго", которая успешно прошла испытания, в частности наносила удары по военным объектам на территории России.

К слову, 31 августа появилось видео, на котором зафиксирован пуск новых украинских ракет "Фламинго" по вражеским целям в оккупированном Крыму.

В то же время 19 сентября в медиа показали миниатюрную модель ракеты "Фламинго".

Уже можно, поэтому вот вам фото маленького "Фламинго",

– написали авторы публикации.

На самом фото видно небольшой образец ракеты, который, очевидно, является уменьшенным макетом вышеупомянутой разработки.

Публикация сразу привлекла внимание общества, ведь "Фламинго" – одна из самых обсуждаемых новейших украинских разработок в сфере вооружений.

На что способна полноразмерная ракета "Фламинго"?