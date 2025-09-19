Появилось первое фото "маленькой" ракеты Фламинго
- Украина представила уменьшенную модель крылатой ракеты "Фламинго".
- Полноразмерная ракета "Фламинго" имеет спутниковую навигацию и инерциальную систему наведения, и планируется для использования вместе с беспилотниками для обхода российских систем ПВО.
В сети распространили информацию о новой модели украинского вооружения. На распространенной фотографии изображена, как утверждается, уменьшенная крылатая ракета "Фламинго".
Об этом стало известно из сообщения украинского OSINT-проекта "КиберБорошно", передает 24 Канал.
Что известно о новой ракете украинского производства?
Украина возлагает большие ожидания относительно крылатой ракеты "Фламинго", которая успешно прошла испытания, в частности наносила удары по военным объектам на территории России.
К слову, 31 августа появилось видео, на котором зафиксирован пуск новых украинских ракет "Фламинго" по вражеским целям в оккупированном Крыму.
В то же время 19 сентября в медиа показали миниатюрную модель ракеты "Фламинго".
Уже можно, поэтому вот вам фото маленького "Фламинго",
– написали авторы публикации.
На самом фото видно небольшой образец ракеты, который, очевидно, является уменьшенным макетом вышеупомянутой разработки.
Публикация сразу привлекла внимание общества, ведь "Фламинго" – одна из самых обсуждаемых новейших украинских разработок в сфере вооружений.
На что способна полноразмерная ракета "Фламинго"?
- Ракета, несмотря на "устаревший" внешний вид, не считается дорогостоящей, одновременно может преодолевать большие расстояния (до 3000 километров).
- Украинское командование планирует использовать "Фламинго" в сочетании с беспилотниками и фальшивыми целями, чтобы ослабить и обойти российские системы ПВО, в частности в густонаселенных городах и на оккупированных территориях.
- Технические характеристики FP-5 свидетельствуют о серьезном потенциале, сама боевая часть ракеты весит около одной тонны (что делает ее мощнее некоторых известных аналогов, например Tomahawk).
- К тому же, "Фламинго" способна развивать скорость до 900 километров в час.
- Ракета также имеет спутниковую навигацию, инерциальную систему наведения и проектируется с учетом выдерживания воздействий радиоэлектронной борьбы.