Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" рассказал в эфире 24 Канала об особенностях "Фламинго". Также Украина, предположительно, 30 августа нанесла удар по военному объекту россиян в оккупированном Крыму именно этой ракетой.

Как Украина будет применять "Фламинго" для ударов по врагу?

Издание The Economist пишет, что "Фламинго" "выглядит слишком эффектно, чтобы быть правдой". В материале отмечается, что ракета является громоздкой, также при запуске она резко набирает высоту и поэтому становится заметной для радаров России.

Нарожный отметил, что ракета "Фламинго" на текущий момент выглядит довольно архаично – дизайн у нее, действительно устаревший. Как отметил ее производитель Fire Point, вдохновением для них был советский разведывательный беспилотник Ту-141 "Стриж" и немецкая крылатая ракета V-1 времен Второй мировой войны. У "Фламинго" очень похожий на нее дизайн.

Относительно громоздкости "Фламинго", то это оправдано. Украина имеет относительно большое количество средств, которые могут преодолевать расстояние до 1000 километров. Они бьют вглубь России. Однако для того, чтобы наносить удары по предприятиям российского ВПК, которые расположены на большом расстоянии – вплоть до Урала, нужна большая ракета. Она должна преодолеть большие расстояния и еще нанести значительный ущерб вражескому заводу,

– объяснил военный эксперт.

Также говорится о том, что "Фламинго" может быть заметной на радарах. Однако, по его словам, любой специалист скажет, что ее крылья, большой внешний двигатель, расположенный вне основного корпуса ракеты, будет заметен на радарах, по его словам, примерно как легкомоторный самолет.

Однако важно учитывать важный момент. Большинство средств ПВО России расположены в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и т.д., а также на временно оккупированных территориях Украины.

Сначала мы ликвидируем средства ПВО – прорубаем "окно" на нужном направлении. Затем истощаем то, что осталось, с помощью дронов и фальш-целей, которые выглядят как небольшие крылатые ракеты и имеют реактивный двигатель. Партнеры передали нам их большое количество. А уже после этого летят "Фламинго", которые наносят удары по объектам российского ПВО,

– пояснил Павел Нарожный.

Поэтому несмотря на вероятные минусы "Фламинго", заметил военный эксперт, в частности, их архаичность, эта ракета будет успешным проектом благодаря своей низкой стоимости – менее, чем 1 миллион евро за единицу, что очень дешево по текущим ценам. А также при условии наличия большого количества дальнобойных дронов и фальш-целей.

Какая информация есть по ракете "Фламинго"?