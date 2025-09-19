З'явилося перше фото "маленької" ракети Фламінго
- Україна представила зменшену модель крилатої ракети "Фламінго".
- Повнорозмірна ракета "Фламінго" має супутникову навігацію та інерціальну систему наведення, і планується для використання разом з безпілотниками для обходу російських систем ППО.
В мережі поширили інформацію про нову модель українського озброєння. На розповсюдженій світлині зображено, як стверджується, зменшену крилату ракету "Фламінго".
Про таке стало відомо з допису українського OSINT-проєкту КіберБорошно, передає 24 Канал.
Що відомо про нову ракету українського виробництва?
Україна покладає великі очікування щодо крилатої ракети "Фламінго", яка успішно пройшла випробування, зокрема завдавала ударів по військових об'єктах на території Росії.
До слова, 31 серпня з'явилося відео, на якому зафіксований пуск нових українських ракет "Фламінго" по ворожих цілях в окупованому Криму.
Водночас 19 вересня в медіа показали мініатюрну модель ракети "Фламінго".
Вже можна, тому ось вам фото маленького "Фламінго",
– написали автори публікації.
На самому фото видно невеликий зразок ракети, яки, очевидно, є зменшеним макетом вищезгаданої розробки.
Публікація одразу привернула увагу суспільства, адже "Фламінго" – одна з найобговорюваніших новітніх українських розробок у сфері озброєнь.
На що здатна повнорозмірна ракета "Фламінго"?
- Ракета, попри "застарілий" зовнішній вигляд, не вважається дороговартісною, водночас може долати великі відстані (до 3000 кілометрів).
- Українське командування планує використовувати "Фламінго" у поєднанні з безпілотниками та фальшивими цілями, щоб ослабити і обійти російські системи ППО, зокрема в густонаселених містах та на окупованих територіях.
- Технічні характеристики FP-5 свідчать про серйозний потенціал, сама бойова частина ракети важить близько однієї тонни (що робить її потужнішою за деякі відомі аналоги, як-от Tomahawk).
- До того ж, "Фламінго" здатна розвивати швидкість до 900 кілометрів за годину.
- Ракета також має супутникову навігацію, інерціальну систему наведення і проєктується з урахуванням витримування впливів радіоелектронної боротьби.