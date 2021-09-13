Пес за коммуналку, "Велюр" Тищенко и ДТП с Юрченко: известные скандалы "слуг народа" за 2 года

29 августа была вторая годовщина феерического вхождения "слуг народа" в парламент. Впервые политсила образовала монобольшинство, то есть заняла больше половины кресел в Верховной Раде и получила возможность проводить через голосование любые законопроекты без посторонней помощи.

За это взялись все новые лица "Слуги народа" – ресторатор, ведущий ТВ, спортсмен, свадебный фотограф и тамада. В первый свой день 2 года назад вообще до ночи сидели и голосовали. Правда, так дружно все происходило первые несколько месяцев, а дальше они между собой поссорились и разбились на группы.

Обратите внимание Возвращение миллиардов вместо тюрьмы: как экс-министру Клименко все простили

Однако формально монобольшинство существует, а президентская партия – прочная и единая. "Слуг" в парламенте пока больше, чем может вместить огромный Boeing. Если попытаться вспомнить фамилии хотя бы 10 нардепов от президентской партии, вероятнее всего, первым будет Николай Тищенко, а остальные 9 – это фигуранты различных скандалов или герои журналистских расследований.

2 года монобольшинству, десятки скандалов, сотни законопроектов, тысячи квадратных метров и десятки тысяч кубических сантиметров – во все это "слуги" умудрились вляпаться, за это проголосовать и этим "обрасти". В Bihus.Info решили подытожить 2 года работы крупнейшей фракции в истории Украины.

Скандальные переписки "слуг народа"

Все началось с переписки. И если в первый месяц депутатства фотокоры ловили "слуг" на любовных переписках и планировании шашлыков в разгар голосования, то на второй месяц депутатства говорилось о серьезных разговорах.

16 октября в разгар рабочего дня в Раде слуга народа Вячеслав Медянык сбил звонок от абонента "Саша Яровой" и написал сообщение: "Напиши. Я в Раде. Мы голосуем". В ответ он получил ряд вопросов об организации сотрудничества с Генпрокуратурой.

Мужчины перекинулись несколькими сообщениями. Нардеп обещал, что по одному из дел поговорит с Виктором Трепаком, на тот момент заместителем генпрокурора. На этом переписка оборвалась. После того, как СМИ опубликовали ее, генпрокурор пообещал разобраться, САП открыла уголовное производство, а фракция "Слуга народа" взялась за внутреннюю проверку. Ее провели, ни один Медянык в процессе не пострадал.

К теме Богдан Яременко попал в секс-скандал: что известно о нардепе от "Слуги народа"

Вообще то октябрь выдался горячим для "слуг". Говорится в том числе и о Богдане Яременко. Так, в октябре 2019 года вся страна наблюдала за тем, как народный избранник среди заседания Верховной Рады "вышел в поиск любви за деньги".

Как "обживались" депутаты

Дальше – хуже, "слуги" обжились в Раде и пришло время "обживаться" и вне ее. Конечно же, пользуясь мандатами. В 2019 году, проработав чуть больше месяца, "слуга" Богдан Торохтий попросил у киевской мэрии жилье. В обращении нардеп указал – служебное жилье нужно для 8 его помощников.

Торохтий в результате получил неплохой пиар – над его откровенно наглым обращением к киевской власти "проржались" все соцсети. А квартир нардеп не получил.

В то же время вице-спикер Руслан Стефанчук своего жилья в Киеве якобы не имел, поэтому начал получать компенсацию за аренду. Арендовал он 100-метровую квартиру в собственной тещи за государственные средства. После критики в СМИ Стефанчук от компенсаций отказался, а полученное вернул.



Стефанчук от компенсаций отказался / Фото "РБК-Украина"

Кроме того, Александр Ткаченко в 2019 году был рядовым нардепом с очень "нерядовым" жильем. Жил Ткаченко в имении среди Труханова острова, где частного жилья не может быть. При этом он не указывал его в своей декларации. Самое циничное в этой историй – во времена, когда Ткаченко руководил телеканалом "1+1", журналисты делали большой сюжет о незаконной застройке Труханова острова.

Первый раскол в "Слуге народа"

А потом было "мама любит скорость". Александр Дубинский выдал это, когда журналисты нашли 24 квартиры и 17 оформленных на его родственников авто. Нашли, конечно, не в декларации. В дальнейшем Дубинский раскрылся на полную и разошелся настолько, что его отправили из фракции в изгнание.

Обратите внимание "Мама любит скорость": Дубинский объяснил, откуда у него 24 квартиры и 17 авто

Также в 2019 году во фракции произошел первый раскол – из нее исключили Анну Скороход и Антона Полякова. Коллеги к критике в то время еще не привыкли, поэтому монобольшинство дало первую трещину.

2020 год начал Евгений Брагар. В прямом эфире одного из телеканалов он "изобрел" новую платежную систему для пенсионеров. Узнав, что в зрительницы, которая позвонила в эфир с вопросом о высоких тарифах зимой, есть пес, народный депутат выдал теперь уже легендарное: "Так может она его продать в любой момент и спокойно оплатить".



Брагарь "изобрел" новую платежную систему для пенсионеров / Коллаж 24 канала

"Велюр" как начало скандалов с Тищенко

Далее был апрель 2020 года, первый большой локдаун и Николай Тищенко. Тогда он дал старт скандалам, которые сопровождают его до сих пор. "Велюр", ресторан Тищенко, продолжил работу, когда все закрылись на карантин. Каждый его следующий шаг был хуже предыдущего.

К теме VIP-клиенты "Велюра" Тищенко: кто и почему посещает ресторан нардепа несмотря на карантин

Сначала нардеп притворялся, что к ресторану отношения не имеет. Когда этот номер не прошел, Тищенко заявил, что в "Велюре" во время локдауна работал так называемый предвыборный штаб. В эту версию тоже никто не поверил. Поэтому в качестве извинения он пообещал жарить врачам котлеты в "Велюре".

Примерно с того момента нардеп окончательно себя "отпустил" и взялся уничтожать рейтинг "слуг". В апреле 2020 года Николай Тищенко высказался о Чернобыльской трагедии и назвал ее "важным праздником". В апреле же 2021 года Тищенко поехал на Прикарпатье контролировать довыборы в Раду, а в мае – на таможню в Ужгород.



Тищенко заявил, что в "Велюре" работал предвыборный штаб / Фото "Апострофа"

Затем был еще один локдаун, на который Тищенко не обращал внимания, потому что хотел устроить пирушку в честь дня рождения жены. Была даже задержка самолета из-за того, что нардеп решил сделать селфи. Говорилось и об истории с участием семьи Тищенко в известном дерибане бюджетных денег, выделенных для пресловутого Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Взятка и ДТП депутата Юрченко

Изгнав Дубинского, фракция "родила" себе нового скандалиста. И на фоне откровенно глупых выходок нардепа, остальное немного блёкнет. Но Александр Юрченко – не остальное. НАБУ разоблачило на взятке помощника нардепа Юрченко, тот якобы взял первые 13 тысяч с 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу за связанный с бытовыми отходами законопроект.

Обратите внимание САП предъявила обвинение нардепу Юрченко из-за взяточничества

Нардепа тоже исключили из "Слуги народа", дело о взятке передано в суд, но вместо залечь на дно и тихонько досидеть – либо в Раде, либо за решеткой – Юрченко тоже решил брать от жизни все.

Он попал в скандал из-за ДТП во Львове. В центре города нардеп за рулем Mustang въехал в другую машину. Пробовал бежать, но помешала пробка. Поэтому Юрченко с кулаками бросился на пострадавшего водителя, который всю эту историю снимал.

Возражения Камельчука

"Слуга" Юрий Камельчук заявил, что коронавирус – фейк. Он сказал, что не доверяет ни одной вакцине в мире, особенно "против выдуманной болезни COVID-19".

Не пропустите Во всем виновата ВОЗ: "слуга" Камельчук снова отличился странным заявлением о COVID-19

Юрий Камельчук – человек, который "опровергал" коронавирус. Нардеп со Львова, поэтому жилья в Киеве в семьи тоже не было. Недавно нардеп засветил в декларации немного земли на Житомирской трассе, в селе Березовка. Немного это – 15 соток. Звучит очень скромно до того момента, пока не узнаешь 2 вещи:

первая – рыночная стоимость земли в коттеджном городке "Новая Березовка". Только за землю там хотят от 2 500 долларов за сотку. Поэтому 15 соток Камельчука будут стоить примерно 40 тысяч долларов.

вторая – в декларации упоминается только земля. Фактически там уже достраивается имение. Проект, судя по всему, типичный. Цены тоже типичные – стартуют от сотни тысяч долларов за коттедж без ремонта.

Визит Шевченко в Беларусь

Зато Евгений Шевченко демонстративно съездил на встречу к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко после кровавых подавлений протестов и агрессивных заявлений относительно Украины.



Шевченко демонстративно съездил на встречу к Лукашенко / Фото "БелТА"

"Слуга" же Максим Бужанский назвал журналистку "тупой овцой". И это все в дополнение к тому, что "слуг" журналисты регулярно ловили на лоббизме интересов того или иного олигарха или крупного бизнесмена. Лоббизме и голосовании в их интересах.

Затем кое-кто начал открыто ходить перед важными голосованиями в офис негласного куратора группы нардепов от "слуги" Ильи Павлюка. Группа ходила в офис бизнесмена и голосовала в интересах бизнеса Рината Ахметова.

Квартира депутата Кабанова

Бывшего сценариста "Квартала 95", а ныне нардепа Александра Кабанова знают преимущественно по сразу нескольким эпизодам:

первый – заседание Рады, сессионный зал, голосование. Нардеп выбирал себе новенький внедорожник. Активно советовался с женой. Наконец, пока коллеги голосовали за законопроекты, семья Кабанова проголосовала за Jaguar. Его нардеп и купил себе в результате к концу 2019 года.

второй – Кабанов был одним из визитеров ресторана "Велюр" в разгар локдауна весной 2020 года.

Больше причин знать нардепа Кабанова в большинстве вроде бы нет, но нет – Кабанову пришлось отказаться от одной из квартир. По словам самого Шефира – потому что дорого. Кабанов с женой переехали в другое жилье, которое снимали. Соответствующая квартира и значится единственным жильем семьи в Киеве в актуальной декларации нардепа.



Кабанову пришлось отказаться от одной из квартир / Фото Bihus.Info

В апреле жена Кабанова Яна Потарская стала обладательницей 4-комнатной квартиры на Оболонской набережной в Киеве. Площадь квартиры – 165 квадратных метров. Учитывая, что это первая линия, прямо на берегу Днепра – недвижимость не просто дорогая, она сказочно дорогая. Единственная найденная на сайтах объявлений квартира в соответствующем доме такой площади стоит сейчас 17 миллионов гривен. Но это с ремонтом и техникой. Квартиру меньшей площади, 3-комнатную, оценили в почти 10 миллионов.

По документам квартира в центре приобретена в кредит, а заем якобы сделала сама продавщица жилья – почти 7 миллионов гривен. Их надо отдать до апреля 2023 года. Это по 280 тысяч гривен в месяц, если не учитывать проценты. Что-то в глубине души подсказывает, что это попытка хоть как-то легализовать покупку дорогого жилья. Но доказательств пока нету.

Декларация Андрея Клочко

Декларация другого слуги – Андрея Клочко – тоже якобы скромна на вид. Собственного жилья у семьи нет, только арендованное, и 2 авто. В то же время его жена показывает хороший доход от предпринимательской деятельности – более 3 миллионов в год, да и сбережений есть на несколько миллионов тоже.

Впервые Bihus.Info заподозрили, что Клочко что-то скрывает, когда заметили на чем он приезжает в Верховную Раду – Mercedes в декларации нет и был на ложных номерах. Такие же ненастоящие номера висят и на Touareg Клочко. Уже подозрительно, правда?

К теме За время депутатства 70-летняя мать "слуги" Клочко накупила недвижимости более чем на 14 миллионов

Закрепили эту мысль недавно, анализируя состояние семьи народного депутата. Так, оказалось, что 70-летняя мать Клочко после его избрания в Верховную Раду начала активно скупаться. Женщина приобрела Tesla Model X. Далее взялась за недвижимость и купила землю в Блиставице под Киевом и под Броварами – тоже недалеко от столицы.

Принимая во внимание то, что ни в каких бизнес-реестрах матери Клочко не нашли, то возникло немало вопросов и о происхождении средств. Однако сам нардеп отвечал на них очень неохотно.

О нардепах Николае Глушко и Александре Горобце, "правках Холодова", проваленном снятии депутатской неприкосновенности и "антиколомойском" законопроекте – в полном выпуске программы "Наши деньги".

Полный выпуск программы "Наши деньги": смотрите видео Bihus.Info