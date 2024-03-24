Песков проговорился, – Пионтковский предположил планы России после теракта в Подмосковье

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков внезапно сказал, что так называемая "СВО" в Украине уже превратилась в войну. Заявление прозвучало накануне теракта в "Крокусе" под Москвой.

Очевидно, что такие исторические речи со стороны российских властей не возникают из ничего. Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский предположил 24 Каналу следующие планы России.

Советуем прочитать Стрельба на концерте и люди, заблокированы в горящем здании: что известно о теракте под Москвой

К чему готовят россиян

Недавно Дмитрий Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине уже стала войной. Мол, только Запад вмешался, для россиян это и стало войной. Такое заявление полностью выдало планы России.

Песков проговорился. Наверное, не был в курсе расклада. Буквально за несколько часов до теракта он сделал историческое заявление, что уже не "СВО", а война. Если война, они могут разные вещи делать. Даже формально объявить Украине войну. Хотя это не имеет никакого значения, они делают это уже 10 лет,

– подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, после теракта в "Крокус Сити Холле" Россия планирует усилить репрессии российского народа с целью объявления масштабной мобилизации. Также Кремль попытается оправдать бомбардировки украинцев тем, что в стрельбе будто бы нашли "украинский след", и поэтому атаки по территории Украины вполне логичны.

Главное о теракте в "Крокусе"

Вечером 22 марта под Москвой началась стрельба во время выступления группы "Пикник". Впоследствии произошел пожар, и россияне оказались заблокированными в торговом центре. Звучали заявления, что погибло до 150 человек.

Россия пыталась обвинить в теракте Украину. Однако ИГИЛ взял ответственность на себя. Впоследствии Институт изучения подтвердил, что именно Исламское Государство с большой вероятностью может быть причастно к нападению на "Крокус".

В сети обнародовали кадры "Крокус Сити Холла". Торговый центр разрушен почти до основания. Российские спасатели пока продолжают разбирать завалы.