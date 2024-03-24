Пєсков проговорився, – Піонтковський припустив плани Росії після теракту в Підмосков'ї

Речник Кремля Дмітрій Пєсков раптово сказав, що так звана "СВО" в Україні уже перетворилася на війну. Заява прозвучала напередодні теракту у "Крокусі" під Москвою.

Очевидно, що такі історичні промови з боку російської влади не виникають з нічого. Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський припустив 24 Каналу наступні плани Росії.

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До чого готують росіян

Недавно Дмітрій Пєсков заявив, що так звана "специальная военная операция" в Україні вже стала війною. Мовляв, щойно Захід втрутився, для росіян це й стало війною. Така заява повністю виказала плани Росії.

Пєсков проговорився. Напевно, не був в курсі розкладу. Буквально за кілька годин до теракту він зробив історичну заяву, що вже не "СВО", а війна. Якщо війна, вони можуть різні речі робити. Навіть формально оголосити Україні війну. Хоча це не має жодного значення, вони роблять це вже 10 років,

– наголосив Піонтковський.

На його думку, після теракту у "Крокус Сіті Хол" Росія планує посилити репресії російського народу з метою оголошення масштабної мобілізації. Також Кремль спробує виправдати бомбардування українців тим, що у стрілянині буцім знайшли "український слід", і тому атаки по території України цілком логічні.

Головне про теракт у "Крокусі"

Увечері 22 березня під Москвою розпочалася стрілянина під час виступу гурту "Пікнік". Згодом сталася пожежа і росіяни опинилися заблокованими у торговому центрі. Лунали заяви, що загинуло до 150 людей.

Росія намагалася звинуватити в теракті Україну. Однак ІДІЛ взяла відповідальність на себе. Згодом Інститут вивчення підтвердив, що саме Ісламська Держава з великою ймовірністю може бути причетною до нападу на "Крокус".

У мережі оприлюднили кадри "Крокус Сіті Хол". Торговельний центр зруйнований майже вщент. Російські рятувальники наразі продовжують розбирати завали.