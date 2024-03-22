Довгий час Росія офіційно не говорила, що воює з Україною, хоча час від часу навіть Путін говорив слово "війна". Однак, як зазначив Пєсков, правовий статус конфлікту з Україною не змінюється – тобто Росія "де-юре" лишається у стані "СВО".

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Пєсков про війну

Дмітрій Пєсков перестав удавати, що війна Росії проти України війною не є. Він офіційно заявив, що все вже давно вийшло за рамки "спецоперації".

Ми перебуваємо у стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною,

– сказав Пєсков.

За словами Пєскова, те, що Росія перебуває у війні, кожен росіянин повинен розуміти для власної "внутрішньої мобілізації". Окрім цього, прессекретар Путіна заявив, що Росія не може допустити існування біля її кордонів такої країни, як Україна – причиною цього є бажання повернути окуповані регіони включно з Кримом.

Однак речник Путіна наголосив, що правовий статус так званої "СВО" де-юре не змінився, але де-факто все це перетворилося на війну. Тобто, Росія не оголошувала війну Україні, а досі прикривається спецоперацією.

Важливо! Раніше Кремль агресивно реагував на будь-які спроби назвати війну війною. Зокрема, є тюремні покарання за те, що громадянин відмовився називати агресію в Україні "спецоперацією". У судових вироках писали, що особи "за попередньою змовою" допустили низку висловлювань, "що містять дані, що не відповідають дійсності, про збройні сили".

Росія у війні