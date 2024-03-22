Долгое время Россия официально не говорила, что воюет с Украиной, хотя время от времени даже Путин говорил слово “война”. Однако, как отметил Песков, правовой статус конфликта с Украиной не меняется – то есть Россия "де-юре" остается в состоянии "СВО".

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Песков о войне

Дмитрий Песков перестал делать вид, что война России против Украины войной не является. Он официально заявил, что все уже давно вышло за рамки "спецоперации".

Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной,

– сказал Песков.

По словам Пескова, то, что Россия находится в войне, каждый россиянин должен понимать для собственной "внутренней мобилизации". Кроме этого, пресс-секретарь Путина заявил, что Россия не может допустить существования у ее границ такой страны, как Украина – причиной этого является желание вернуть оккупированные регионы включая Крым.

Однако представитель Путина отметил, что правовой статус так называемой "СВО" де-юре не изменился, но де-факто все это превратилось в войну. То есть, Россия не объявляла войну Украине, а до сих пор прикрывается спецоперацией.

Важно! Ранее Кремль агрессивно реагировал на любые попытки назвать войну войной. В частности, есть тюремные наказания за то, что гражданин отказался называть агрессию в Украине "спецоперацией". В судебных приговорах писали, что лица "по предварительному сговору" допустили ряд высказываний, "содержащих данные, не соответствующие действительности, о вооруженных силах".

Россия в войне