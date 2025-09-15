В понедельник, 15 сентября, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков выступил с рядом новых заявлений. В частности, он прокомментировал возможность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Также представитель Кремля в очередной раз упрекнул Украину и Европу. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также "Украина исчезает без вести": Кремль задумал новую циничную спецоперацию – расследование

Что заявил Песков 15 сентября?

По словам Пескова, пока Москва сохраняет готовность к урегулированию ситуации в Украине мирным путем, но Киев якобы искусственно тормозит процесс. Кроме того, мешают Кремлю и европейцы, которые не желают учитывать так называемые первопричины войны.

Какой-то гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению нет,

– в очередной раз убеждает представитель диктатора.

Кроме того, в стране-агрессоре считают, что призывы Украины к немедленной встрече на уровне лидеров "направлены на эмоциональный эффект". Встреча Путина и Зеленского якобы окажется бесполезной, если не будет хорошо подготовлена.

Более того, для Пескова очевидна пауза в переговорном процессе, а возможную конфискацию российских активов Кремль не оставит без ответа.

Также пресс-секретарь анонсировал несколько региональных поездок Путина и его онлайн-участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора на территории так называемой "ДНР" и Симферополя во временно оккупированном Крыму.

Завершение войны в Украине: главные новости