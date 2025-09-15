У понеділок, 15 вересня, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков виступив із низкою нових заяв. Зокрема, він прокоментував можливість зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Також речник Кремля вкотре дорікнув Україні та Європі. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що заявив Пєсков 15 вересня?

За словами Пєскова, наразі Москва зберігає готовність до врегулювання ситуації в Україні мирним шляхом, але Київ нібито штучно гальмує процес. Окрім того, заважають Кремлю і європейці, які не бажають враховувати так звані першопричини війни.

Якоїсь гнучкості в українській позиції та готовності київського режиму дійсно приступити до серйозного обговорення немає,

– укотре переконує речник диктатора.

Окрім того, у країні-агресорці вважають, що заклики України до негайної зустрічі на рівні лідерів "спрямовані на емоційний ефект". Зустріч Путіна та Зеленського буцімто виявиться марною, якщо не буде добре підготовлена.

Ба більше, для Пєскова очевидна пауза в переговорному процесі, а можливу конфіскацію російських активів Кремль не залишить без відповіді.

Також прессекретар анонсував декілька регіональних поїздок Путіна та його онлайн-участь у відкритті нових об'єктів Росспоживнагляду на території так званої "ДНР" і Сімферополя в тимчасово окупованому Криму.

