Пєсков прокоментував зустріч на рівні лідерів, цинічно дорікнувши Україні та Європі
- Москва нібито готова до мирного врегулювання ситуації в Україні та звинувачує Київ і Європу у перешкоджанні процесу.
- Пєсков вважає, що заклики України до негайної зустрічі на рівні лідерів "спрямовані на емоційний ефект".
У понеділок, 15 вересня, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков виступив із низкою нових заяв. Зокрема, він прокоментував можливість зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.
Також речник Кремля вкотре дорікнув Україні та Європі. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
Що заявив Пєсков 15 вересня?
За словами Пєскова, наразі Москва зберігає готовність до врегулювання ситуації в Україні мирним шляхом, але Київ нібито штучно гальмує процес. Окрім того, заважають Кремлю і європейці, які не бажають враховувати так звані першопричини війни.
Якоїсь гнучкості в українській позиції та готовності київського режиму дійсно приступити до серйозного обговорення немає,
– укотре переконує речник диктатора.
Окрім того, у країні-агресорці вважають, що заклики України до негайної зустрічі на рівні лідерів "спрямовані на емоційний ефект". Зустріч Путіна та Зеленського буцімто виявиться марною, якщо не буде добре підготовлена.
Ба більше, для Пєскова очевидна пауза в переговорному процесі, а можливу конфіскацію російських активів Кремль не залишить без відповіді.
Також прессекретар анонсував декілька регіональних поїздок Путіна та його онлайн-участь у відкритті нових об'єктів Росспоживнагляду на території так званої "ДНР" і Сімферополя в тимчасово окупованому Криму.
Завершення війни в Україні: головні новини
Володимир Зеленський вважає, що переговори між Україною та Росією повинні відбуватися на рівні лідерів, а не технічних команд.
Дональд Трамп заявив, що європейські санкції проти Росії не є достатньо жорсткими. Окрім того, зупинити війну в Україні виявилося важчим, ніж він очікував.
Папа Римський Лев XIV зазначив, що безпосереднє посередництво Ватикану в мирних переговорах щодо війни в Україні наразі менш реалістичне.
Президент Фінляндії Александр Стубб переконаний, що мир в Україні стає ближчим, хоча здається, що "робимо два кроки вперед і один назад". На його думку, у процесі мирних переговорів сталося багато подій саме після приходу до влади в США Трампа.