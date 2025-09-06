Никто в соцсетях не защищен от бдительного глаза Федеральной службы безопасности России. Об этом случайно или сознательно проговорился представитель Кремля.

В интервью для российского пропагандистского агентства пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что все переписки в мессенджерах доступны для спецслужб, передает 24 Канал.

Смотрите также У Путина сделали новое заявление о переговорах и "достаточно высоком уровне" переговорной группы

Что сказал Песков о "безопасности" мессенджеров?

Дмитрий Песков заявил, что все корпоративные, государственные и секретные вопросы, которые люди обсуждают в мессенджерах, видят сотрудники ФСБ.

Представитель Кремля подчеркнул, что "любые мессенджеры – это абсолютно прозрачная система". Переписку в соцсетях спокойно читают спецслужбы.

Песков рассказал об опасности мессенджеров: смотрите видео

Недавно, глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Россия потратила 4,6 миллиарда долларов на информационную войну против Украины в 2024 году, в частности на подрыв мобилизации, дискредитацию работы на фронте и военно-политического руководства.