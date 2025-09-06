Песков проговорился, что ФСБ шпионит в мессенджерах
- Дмитрий Песков заявил, что переписка в мессенджерах доступна для ФСБ.
- Пресс-секретарь Путина отметил, что мессенджеры являются "абсолютно прозрачной системой" для спецслужб.
Никто в соцсетях не защищен от бдительного глаза Федеральной службы безопасности России. Об этом случайно или сознательно проговорился представитель Кремля.
В интервью для российского пропагандистского агентства пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что все переписки в мессенджерах доступны для спецслужб, передает 24 Канал.
Что сказал Песков о "безопасности" мессенджеров?
Дмитрий Песков заявил, что все корпоративные, государственные и секретные вопросы, которые люди обсуждают в мессенджерах, видят сотрудники ФСБ.
Представитель Кремля подчеркнул, что "любые мессенджеры – это абсолютно прозрачная система". Переписку в соцсетях спокойно читают спецслужбы.
Песков рассказал об опасности мессенджеров: смотрите видео
Недавно, глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Россия потратила 4,6 миллиарда долларов на информационную войну против Украины в 2024 году, в частности на подрыв мобилизации, дискредитацию работы на фронте и военно-политического руководства.
Что известно о новом мессенджере россиян Max?
- Запуск Max дает России инструменты для масштабного контроля над интернет-активностью граждан. Приложение не использует сквозное шифрование, что делает его уязвимым для слежки.
- Российских чиновников обязали перейти на новый мессенджер Max, который полностью контролируют спецслужбы.
- Кремль усилил давление на иностранные цифровые платформы, блокируя Facebook, Instagram и другие, и планирует изолировать страну от глобального интернета.