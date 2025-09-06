Пєсков проговорився, що ФСБ шпигує у месенджерах
- Дмитро Пєсков заявив, що листування у месенджерах доступне для ФСБ.
- Прессекретар Путіна зазначив, що месенджери є "абсолютно прозорою системою" для спецслужб.
Ніхто у соцмережах не захищений від пильного ока Федеральної служби безпеки Росії. Про це випадково чи свідомо проговорився речник Кремля.
В інтерв'ю для російського пропагандистського агентства прессекретар Путіна Дмитро Пєсков попередив, що усі листування у месенджерах доступне для спецслужб, передає 24 Канал.
Що сказав Пєсков про "безпечність" месенджерів?
Дмитро Пєсков заявив, що усі корпоративні, державні і секретні питання, які люди обговорюють у месенджерах, бачать співробітники ФСБ.
Речник Кремля підкреслив, що "будь-які месенджери – це абсолютно прозора система". Листування у соцмережах спокійно читають спецслужби.
Пєсков розповів про небезпеку месенджерів: дивіться відео
Нещодавно, очільник СБУ Василь Малюк розповів, що Росія витратила 4,6 мільярда доларів на інформаційну війну проти України в 2024 році, зокрема на підрив мобілізації, дискредитацію роботи на фронті та військово-політичного керівництва.
Що відомо про новий месенджер росіян Max?
- Запуск Max дає Росії інструменти для масштабного контролю над інтернет-активністю громадян. Застосунок не використовує наскрізне шифрування, що робить його вразливим для стеження.
- Російських чиновників зобов'язали перейти на новий месенджер Max, який повністю контролюють спецслужби.
- Кремль посилив тиск на іноземні цифрові платформи, блокуючи Facebook, Instagram та інші, і планує ізолювати країну від глобального інтернету.