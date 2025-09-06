В інтерв'ю для російського пропагандистського агентства прессекретар Путіна Дмитро Пєсков попередив, що усі листування у месенджерах доступне для спецслужб, передає 24 Канал.

Що сказав Пєсков про "безпечність" месенджерів?

Дмитро Пєсков заявив, що усі корпоративні, державні і секретні питання, які люди обговорюють у месенджерах, бачать співробітники ФСБ.

Речник Кремля підкреслив, що "будь-які месенджери – це абсолютно прозора система". Листування у соцмережах спокійно читають спецслужби.

Нещодавно, очільник СБУ Василь Малюк розповів, що Росія витратила 4,6 мільярда доларів на інформаційну війну проти України в 2024 році, зокрема на підрив мобілізації, дискредитацію роботи на фронті та військово-політичного керівництва.