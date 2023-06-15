За ними нужно наблюдать, – президент Чехии о россиянах, проживающих на Западе

Президент Чехии Петер Павел высказался по поводу россиян, которые сейчас живут на Западе. По его словам, эти люди должны быть под наблюдением спецслужб западных стран.

Павел отметил, что это "простая цена" за войну России против Украины. Он также подчеркнул, что меры безопасности в отношении россиян во время войны должны быть более взвешенными.

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Президент Чехии высказался о проживающих на Западе россиянах

Павел подчеркнул, что соболезнует россиянам, которые выехали из своей страны и сейчас сталкиваются с трудностями из-за решения Путина о полномасштабном вторжении в Украину. Несмотря на это, он отметил, что меры безопасности к россиянам в военное время должны быть строже, чем в мирное.

Все россияне, живущие в западных странах, должны больше быть под наблюдением по сравнению с прошлым. Потому что они граждане страны, ведущей агрессивную войну,

– отметил глава Чехии.

Он также подчеркнул, что речь идет о надзоре специальных служб стран Запада.

Впоследствии журналисты обратились в офис Павела за объяснением того, как именно должны выглядеть эти меры безопасности. В ведомстве пояснили, что речь идет о режиме наблюдения, который был в США в отношении японцев после начала Второй мировой войны.

Президент Чехии высказался по поводу контрнаступления ВСУ

Петер Павел 15 июня оценил успехи украинских контрнаступательных действий. По его словам, в настоящее время мир увидел начало контрнаступления Украины, которое он описал как "умеренное".

Он также подчеркнул, что "настоящее контрнаступление еще впереди". Недавние действия ВСУ он назвал "формировочными операциями"

Помимо этого Павел подчеркнул, то, чего Силам обороны не удастся достичь в этом году, придется отложить, по меньшей мере, до весны 2023 года. Ведь между наступательными действиями нужен перерыв в 3–4 месяца, чтобы восстановиться.

Когда США и Япония начали войну в 1941 году, американский президент Франклин Рузвельт основал лагеря, куда сажали людей японского происхождения, в том числе граждан США. Таким образом меры безопасности коснулись более 120 тысяч человек, большинство из которых имело американское гражданство.