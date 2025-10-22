Россияне делят Украину по Днепру: политолог объяснил новую стратегию ударов по энергетике

Россияне изменили подход к атакам на украинскую энергосистему. Вместо хаотичных ударов они все чаще выбирают точечные цели, пытаясь достичь максимального эффекта одной серией обстрелов.

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что Кремль получил новое задание и действует по обновленному плану. Его цель заключается в постепенном ослаблении энергетической устойчивости Украины перед зимним сезоном.

Как изменилась стратегия российских ударов?

Россияне отказались от старой тактики распыленных атак, когда одновременно били по десяткам целей. Теперь они концентрируют усилия на одном направлении, пытаясь нанести максимальный ущерб сразу. Серии ударов становятся короче, но значительно более разрушительными.

Они делают массированные атаки по одному объекту, по несколько десятков дронов и ракет могут направить на одну цель, чтобы полностью ее уничтожить,

– объяснил Ткачук.

Эта тактика позволяет врагу быстрее выводить из строя ключевые энергетические узлы. Особенно уязвимыми остаются объекты возле приграничных регионов. Вследствие этого украинские энергетики вынуждены перераспределять нагрузку между областями, чтобы избежать цепных отключений.

Россия делит Украину по Днепру в энергетическом плане

Россияне сфокусировали удары на критических узлах, которые соединяют энергосистему между левым и правым берегами Днепра. Так враг пытается нарушить стабильность распределения электроэнергии и создать региональный дисбаланс. Больше всего атакам подвергаются объекты, питающие восточные области.

Их задача сегодня – поделить Украину в энергетическом плане на левый и правый берег. На левобережье больший расход электроэнергии, и они пытаются создать там дефицит, чтобы вызвать дисбаланс,

– подытожил политолог.

Эти удары имеют двойной эффект: уменьшают пропускную способность сетей и повышают риски для подстанций, расположенных вблизи атомных станций. В случае повреждения таких объектов возможны аварийные ситуации,, которые могут привести к масштабным отключениям.

