Росіяни ділять Україну по Дніпру: політолог пояснив нову стратегію ударів по енергетиці

Росіяни змінили підхід до атак на українську енергосистему. Замість хаотичних ударів вони дедалі частіше обирають точкові цілі, намагаючись досягти максимального ефекту однією серією обстрілів.

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що Кремль отримав нове завдання і діє за оновленим планом. Його мета полягає у поступовому послабленні енергетичної стійкості України перед зимовим сезоном.

Як змінилася стратегія російських ударів?

Росіяни відмовилися від старої тактики розпорошених атак, коли одночасно били по десятках цілей. Тепер вони концентрують зусилля на одному напрямку, намагаючись завдати максимальних збитків одразу. Серії ударів стають коротшими, але значно руйнівнішими.

Вони роблять масовані атаки по одному об'єкту, по кілька десятків дронів і ракет можуть направити на одну ціль, щоб повністю її знищити,

– пояснив Ткачук.

Ця тактика дозволяє ворогу швидше виводити з ладу ключові енергетичні вузли. Особливо вразливими залишаються об'єкти біля прикордонних регіонів. Внаслідок цього українські енергетики змушені перерозподіляти навантаження між областями, щоб уникнути ланцюгових відключень.

Росія ділить Україну по Дніпру в енергетичному плані

Росіяни сфокусували удари на критичних вузлах, які з'єднують енергосистему між лівим і правим берегами Дніпра. Так ворог намагається порушити стабільність розподілу електроенергії та створити регіональний дисбаланс. Найбільше атак зазнають об'єкти, що живлять східні області.

Їхня задача сьогодні – поділити Україну в енергетичному плані на лівий і правий берег. На лівобережжі більша витрата електроенергії, і вони намагаються створити там дефіцит, щоб спричинити дисбаланс,

– підсумував політолог.

Ці удари мають подвійний ефект: зменшують пропускну здатність мереж і підвищують ризики для підстанцій, розташованих поблизу атомних станцій. У разі пошкодження таких об'єктів можливі аварійні ситуації, що можуть призвести до масштабних відключень.

