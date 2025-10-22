Росіяни ділять Україну по Дніпру: політолог пояснив нову стратегію ударів по енергетиці
- Росіяни обирають точкові цілі для атак на українську енергосистему, щоб досягти максимального ефекту.
- Нова стратегія спрямована на поступове послаблення енергетичної стійкості України перед зимою.
Росіяни змінили підхід до атак на українську енергосистему. Замість хаотичних ударів вони дедалі частіше обирають точкові цілі, намагаючись досягти максимального ефекту однією серією обстрілів.
Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що Кремль отримав нове завдання і діє за оновленим планом. Його мета полягає у поступовому послабленні енергетичної стійкості України перед зимовим сезоном.
Як змінилася стратегія російських ударів?
Росіяни відмовилися від старої тактики розпорошених атак, коли одночасно били по десятках цілей. Тепер вони концентрують зусилля на одному напрямку, намагаючись завдати максимальних збитків одразу. Серії ударів стають коротшими, але значно руйнівнішими.
Вони роблять масовані атаки по одному об'єкту, по кілька десятків дронів і ракет можуть направити на одну ціль, щоб повністю її знищити,
– пояснив Ткачук.
Ця тактика дозволяє ворогу швидше виводити з ладу ключові енергетичні вузли. Особливо вразливими залишаються об'єкти біля прикордонних регіонів. Внаслідок цього українські енергетики змушені перерозподіляти навантаження між областями, щоб уникнути ланцюгових відключень.
Росія ділить Україну по Дніпру в енергетичному плані
Росіяни сфокусували удари на критичних вузлах, які з'єднують енергосистему між лівим і правим берегами Дніпра. Так ворог намагається порушити стабільність розподілу електроенергії та створити регіональний дисбаланс. Найбільше атак зазнають об'єкти, що живлять східні області.
Їхня задача сьогодні – поділити Україну в енергетичному плані на лівий і правий берег. На лівобережжі більша витрата електроенергії, і вони намагаються створити там дефіцит, щоб спричинити дисбаланс,
– підсумував політолог.
Ці удари мають подвійний ефект: зменшують пропускну здатність мереж і підвищують ризики для підстанцій, розташованих поблизу атомних станцій. У разі пошкодження таких об'єктів можливі аварійні ситуації, що можуть призвести до масштабних відключень.
Що відомо про наслідки нічної атаки Росії по Україні:
- Вночі 22 жовтня Росія масовано била по енергетичній та нафтогазовій інфраструктурі. Використано БпЛА Shahed-138, "Герань-2", "Герань-3", "Гарпія-А1", "Гербера" та інші імітаційні БпЛА, а також ракети "Іскандер-М", KN-23, "Іскандер-К", "Кинджал" і ймовірно Х-59. Основні напрями ударів Київ, Запоріжжя, Кам'янське, Канів, Трипілля, Конотоп, Полтавщина, Ізмаїл, Донеччина та Харківщина. Щонайменше 8 "Іскандерів" летіли на Київ і область, 3 "Кинджали" на Київщину та Черкащину, щонайменше 10 крилатих ракет переважно "Іскандер-К" на Кременчук, Кам'янське та Київ, по Запоріжжю скинуто щонайменше 3 КАБи.
- Одеська область зазнала удару по енергетичному об'єкту. ДТЕК перепід'єднав критичну інфраструктуру та будинки до резервних ліній там, де це можливо. Світло повернули для 14 200 родин. Пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу.
- У Києві від масованої атаки загинули двоє людей, 21 поранений, серед них п'ятеро дітей. Зафіксовані пожежі у житлових будинках, зокрема на 8 і 9 поверхах у Дніпровському районі, падіння уламків у кількох районах. У Деснянському районі БпЛА впав на відкритій території.