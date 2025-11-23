Эксперт предположил, причастен ли Китай к "мирному плану" США и России
- Китай вовлечен в переговоры по российско-украинской войне, и без него не обходится ни один глобально политический процесс.
- Китай может фильтровать предложения, которые американцы делают россиянам, поэтому любой российский план можно назвать российско-китайским.
США и Россия разработали "мирный план" для завершения войны. Между тем ранее, после встречи с Си Цзиньпинем, Дональд Трамп заявил, что Китай будет способствовать миру. След Пекина в "мирном плане" действительно есть.
Такое мнение 24 Каналу высказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов, отметив, что хоть и косвенный. Однако такие вопросы США точно должны были согласовывать сначала с Китаем.
Смотрите также Тактика Кремля, – эксперт объяснил, чем на самом деле является "мирный план" США и РФ
Причастен ли Китай к "мирному плану" США и России?
По словам президента общественной организации, Китай действительно вовлечен в переговоры по российско-украинской войне. Без этой страны не обходится ни один глобально политический процесс. Поэтому не стоит доверять прогнозам, которые не учитывают китайский элемент и подают все в треугольнике США – Украина – Россия.
"Ключевой момент – Россия должна существовать, чтобы вести войны. Но она не способна это делать без китайского снабжения и согласия. Россия может уйти еще глубже в китайскую систему и быть еще более зависимой, чем сейчас. Китайцы становятся главными инвесторами фактически во всей российской инфраструктуре", – заметил он.
Харитонов предположил, что вряд ли китайцы писали пункты "мирного плана", но могло произойти нечто другое.
После разговора Трампа и Си мы увидели снижение тарифной планки на год, то есть Си предоставил гарантии. Здесь возникает вопрос, дал ли Си согласие относительно того, чтобы война завершалась. Если так, то он мог сказать американцам, чтобы дальше они уже говорили с русскими,
– пояснил президент общественной организации.
То есть что, что американцы могут предлагать россиянам, фильтрует Китай. Поэтому фактически российский план следует называть российско-китайским.
Что известно о "мирном плане" Трампа?
- "Мирный план" содержит 28 пунктов, которые содержат сокращение количества состава ВСУ и признание оккупированных территорий. США дали Украине дедлайн для решения – до 27 ноября.
- Европейцы солидарны с позицией нашей страны. Они пытаются завоевать для Украины как можно больше времени, чтобы выработать приемлемый формат прекращения огня с Россией.
- Тем временем Путин заявил, что план США по Украине может быть положен в основу урегулирования конфликта, параллельно отметив, что Россию устраивает и военный путь.