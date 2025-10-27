План перемирия подготовят, но Путин вряд ли его примет, – Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Владимир Путин вряд ли примет план перемирия, предложенный "Коалицией желающих".
- Мирный план должен быть коротким и может быть подготовлен в течение следующей недели или десяти дней.
Украинский лидер считает, что Владимир Путин вряд ли примет мирный план, предложенный "коалицией решительных". Впрочем, план могут скоро подготовить.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, пишет 24 Канал.
Что говорит Президент о плане перемирия?
По словам украинского лидера, мирный план должен быть коротким, без слишком многих деталей.
Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней,
– говорит Зеленский.
В то же время, по его мнению, российский диктатор вряд ли примет план, предложенный "Коалицией желающих".
Что предлагает "Коалиция желающих"?
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил США совместно работать над мирным соглашением для Украины. Оно может быть создано по аналогии с 20-пунктовым планом Трампа по Сектору Газа.
Это произошло после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом 17 октября в Белом доме.
Кроме того, во время пресс-конференции в Лондоне Кир Стармер отметил, что "Коалиция желающих" планирует усилить давление на Россию, в частности из-за ограничения нефти и газа, и использовать замороженные активы на помощь Украине.