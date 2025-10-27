План перемир'я підготують, але Путін навряд чи його прийме, – Зеленський

Український лідер вважає, що Володимир Путін навряд чи прийме мирний план, запропонований "Коаліцією охочих". Втім, план можуть скоро підготувати.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, пише 24 Канал.

Що каже Президент про план перемир'я?

За словами українського лідера, мирний план має бути коротким, без надто багатьох деталей.

Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів,

– каже Зеленський.

Водночас, на його думку, російський диктатор навряд чи прийме план, запропонований "Коаліцією охочих".

Що пропонує "Коаліція охочих"?