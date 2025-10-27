План перемир'я підготують, але Путін навряд чи його прийме, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін навряд чи прийме план перемир'я, запропонований "Коаліцією охочих".
- Мирний план має бути коротким і може бути підготовлений протягом наступного тижня або десяти днів.
Український лідер вважає, що Володимир Путін навряд чи прийме мирний план, запропонований "Коаліцією охочих". Втім, план можуть скоро підготувати.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, пише 24 Канал.
Дивіться також Зустріч, на яку чекає світ: як Трамп хоче змусити Сі Цзіньпіна і Путіна закінчити війну в Україні
Що каже Президент про план перемир'я?
За словами українського лідера, мирний план має бути коротким, без надто багатьох деталей.
Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів,
– каже Зеленський.
Водночас, на його думку, російський диктатор навряд чи прийме план, запропонований "Коаліцією охочих".
Що пропонує "Коаліція охочих"?
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував США спільно працювати над мирною угодою для України. Вона може бути створена за аналогією з 20-пунктовим планом Трампа щодо Сектора Гази.
Це відбулося після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом 17 жовтня у Білому домі.
Крім того, під час пресконференції у Лондоні Кір Стармер наголосив, що "Коаліція охочих" планує посилити тиск на Росію, зокрема через обмеження нафти та газу, і використати заморожені активи на допомогу Україні.