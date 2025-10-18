Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Яку угоду пропонує Стармер?
У п'ятницю, 17 жовтня, у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Після неї український лідер також провів перемовини з європейськими лідерами.
Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував США спільно працювати над мирною угодою для України.
За даними видання, вона може бути створена за аналогією з 20-пунктним планом Трампа щодо Сектора Гази.
Також на зустрічі з європейцями був присутній генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він запропонував провести термінову координаційну розмову між радниками з національної безпеки європейських країн протягом вихідних.
Що відомо про угоду для Гази?
20-пунктовий план Трампа для Сектора Гази передбачав демілітаризацію та відновлення території без ізраїльської окупації. Тимчасове управління здійснюватиме Палестинський комітет під міжнародним наглядом, з акцентом на мир і економічний розвиток.
Американський лідер заявив 9 жовтня, що Ізраїль і ХАМАС підписали угоду щодо першої фази мирного плану.
13 жовтня президент США Дональд Трамп прибув до Ізраїлю та оголосив завершення війни між ХАМАС та Ізраїлем.