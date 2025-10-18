Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Дістати Єлабуги та Енгельса: як надання Tomahawk для України змінило б ситуацію на фронті

Яку угоду пропонує Стармер?

У п'ятницю, 17 жовтня, у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Після неї український лідер також провів перемовини з європейськими лідерами.

Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував США спільно працювати над мирною угодою для України.

За даними видання, вона може бути створена за аналогією з 20-пунктним планом Трампа щодо Сектора Гази.

Також на зустрічі з європейцями був присутній генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він запропонував провести термінову координаційну розмову між радниками з національної безпеки європейських країн протягом вихідних.

Що відомо про угоду для Гази?