Плана "Б" нет: искреннее интервью с Подоляком о Плане победы и его альтернативе

Владимир Зеленский представил План победы Украины западным партнерам. Его воплощение в жизнь важно не только для Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, что Украина воюет сразу против трех стран-автократий. Без должной поддержки партнеров справиться с ними будет просто невозможно. Подробнее о разговорах западных лидеров с Путиным и возможности уничтожить Россию изнутри – читайте в материале.

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Как Запад реагирует на План победы Зеленского

Пять пунктов Плана победы представил президент Владимир Зеленский. Их уже начали обсуждать в мире. В частности, посол в США сказал, что позиция Белого дома по дальнобойным ударам по России не изменилась. По приглашению Украины в НАТО, Марк Рютте заявил, что Украина станет членом Альянса, но "когда-нибудь". Фактически союзники посмотрели на этот план, сказали, что он замечательный, но они не могут дать гарантий по его выполнению. И действительно, проблема в том, что выполнение большинства из этих пунктов зависит не от нас с вами, а от Европы.

Давайте справедливо, современные войны – это войны альянсов и войны права. У Владимира Путина, например, не было никакого плана победы, потому что он считал, что Украину возьмет за три дня. Поэтому план Путина уже не будет реализован ни в коем случае.

Сегодня говорится о том, будет ли ответственность за это все, потому что мир должен быть построен на принципе справедливости. Если этого нет, то тогда никаких гарантий ни у кого не будет.

Теперь переходим к ключевому. Партнеры могут там говорить о том, что будет НАТО или не будет НАТО, но это немножко странно для меня. Потому что в таком случае надо назвать альтернативу.

Альянс, который на сегодня построил Путин, является достаточно четким, а очертания этого альянса мы видим в рамках стратегического партнерства. Он будет убивать и провоцировать везде. Россия начала войну, обнулила репутацию международного права, обнулила правила ведения войны. Она унижает демократию как систему, которая не готова защищать те правила и те законы, которые мы установили.

Но партнеры говорят, давайте мы им уступим. Давайте мы сделаем вид, что мы этого всего не поняли и не будем поддерживать в рамках демократического альянса Украину. Давайте, мол, пойдем на компромисс, который будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию нашего альянса. Ну, это так звучит.

Поэтому логика в Плане победы четкая. Что мне нравится? Последовательность и логичность того, что предлагает президент Украины. Он говорит, что вы можете дискутировать, потому что демократия – это дискуссии, вы можете обсуждать на разных площадках, но вам надо принять принципиальные решения.

Владимир Зеленский презентовал План победы в Брюсселе / ОП

Эти принципиальные решения выглядят так: Россия должна обязательно проиграть. Это возможно только, если война будет перенесена и масштабирована на территории России. Для этого нужны соответствующие инструменты.

Потому что Украина воюет не только с Россией. Россия оперирует ресурсами трех стран: своими, северокорейскими и иранскими. Немного странно, что вы 20 – 30 – 50 лет накладывали санкции на Северную Корею и Иран, но, как выяснилось, эти санкции настолько "мощно" и "эффективно" работали, что эти страны являются наиболее милитаристскими сегодня.

Вот Украина должна это все уничтожить. Очень "хорошо", что вы нам говорите будто это можно сделать буквально минимальным количеством снарядов. То есть Россия будет использовать 10 тысяч, а вы будете использовать 10 снарядов, и вы можете это все решить.

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Проблема в том, что так не получится. Здесь или-или. Или вы капитулируете, можете называть это как угодно, и тогда вы должны об этом сказать своему избирателю, что мы не умеем защищаться, не готовы защищаться против авторитарных систем, готовы стоять на коленях, готовы отдавать свободы, территории, суверенитеты, субъектности любой авторитарной стране.

Надо, чтобы они избирателям сказали: "Мы готовы капитулировать, поэтому мы не будем помогать Украине. И через два года мы с вами будем воевать на наших территориях". Почему? Потому что авторитарные системы построят такой мощный альянс, который захочет все же довести до конца перераспределение влияния.

Или же второй сценарий. Украина предлагает абсолютно логично продуманную систему продолжения войны до справедливого финала. Что это значит? Это означает, что Украина показала, как война должна дальше развиваться. Украина показала, какие нужны для этого инструменты. Более того, у нас эти инструменты есть.

Например, неядерный компонент сдерживания. Он есть. Это определенные инструменты, это определенные ракеты, которые должны быть на территории, условно говоря, военной базы, на территории Украины.

Далее. Есть компоненты, которые позволяют существенно снижать и так ресурсно истощенную российскую агрессию. Вот говорили, что Путин готов ввести эту войну на истощение. Так Россия также истощается. Ресурса снарядного и амуниции нет – надо брать где-то. Живой силы нет – надо где-то покупать. Ракет нет – надо искать в КНДР или в Иране.

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Все, что российская пропаганда говорит на западных рынках, о наличии мощной милитарной экономики, не соответствует действительности. Они имеют деньги. А где они деньги получают? Это же вопрос как раз четвертого пункта плана победы. Может вы (партнеры – 24 Канал) ответите нам наконец? А как это так получают?

С одной стороны, ваши правительства говорят, что дали нам немножко денег, помогают же. Но они не говорят своему избирателю, что Украине дали немножко денег, чтобы она вела оборонительную войну, но наши компании дали в десять раз больше денег России, чтобы она вела наступательную войну.

Они говорят только как тяжело для их экономик помогать Украине, когда их компании в это время дают деньги России, чтобы она финансировала войну дальше.

Это все логично аргументировано представлено в Плане победы. Украина делает соответствующие выводы на основе факта атаки украинским оружием по территории России, на основании атаки на Курскую и Белгородскую области, на основании того, что война идет практически три года. Мы математически калькулируем эти выводы и предлагаем конкретный план.

"Вытянуть" эту войну единолично невозможно, потому что мы воюем против Альянса. Если наши партнеры скептически к чему-то относятся, то они не должны предоставлять такие комментарии, мол, мы приняли или не приняли какое-то решение. Они должны предложить тогда альтернативу.

Если эта альтернатива звучит так: "Давайте вы сядете за стол переговоров и подпишете мирные соглашения с Россией", тогда надо откровенно сказать, что мы вам предлагаем капитулировать. Потому что Россия, оставшись на территории Украины, будет считать себя страной, которая победила на промежуточном этапе войны, нуждается в адаптации к следующему этапу войны и должна перейти к тому, чтобы "добить" Украину.

Нельзя отказываться от того, что логично предлагает Украина и одновременно не предлагать ничего в рамках альянса. Кто-то говорит, что это же Украина должна все решить. Безусловно, Украина "должна решить" вопрос существования Северной Кореи. Украина "должна решить" вопрос существования страны под названием Иран

Украина также "должна решить" существование России, которая записана во многих доктринах национальной безопасности различных европейских и североамериканских стран ключевым оппонентом? Это же Украина все "должна решить" единолично.

Давайте тогда еще решим проблемы африканских стран, потому что там заблокировали возможность построить газопровод в Южную Европу. Это же "справедливо" все.

Все думают, что где-то там война, да и хорошо. Все считают, что Россия остановится просто так, не выполнив своих целей, проиграв войну. Будто превратившись в классическую милитарную автаркию, Россия остановится сама по себе и скажет: "Ну, хорошо, мы не будем претендовать на Балтийскую акваторию, например, не захотим зайти на шведский остров Готлиб и поставить там базу контроля".

Инфантильность, безусловно позволяет смотреть через розовые очки на мир. Но она не решает вопросов. Желательно было бы все же немножко повзрослеть в XXI веке, и принять ответственные решения.

Если вы что-то предлагаете или не предлагаете, то тогда объясните, в каком мире вы хотите завтра жить? Где нет международного права, нет правил вами же установленных, а есть страна, которая это все разрушила и которая будет хотеть дальше это все продолжать разрушать?

Есть ли альтернатива Плану победы

Господин Михаил, мне тогда хочется спросить, а что если? А что если эти пункты проигнорируют наши партнеры? Президент сказал, что если план победы принять к сведению и начать его реализовывать, то война может закончиться в следующем году. А если нет? Если эти пункты не будут приняты во внимание. Если гарантию Украине в НАТО не дадут. Если не произойдет укрепление обороны, ПВО и не будет разрешения на дальнобойные удары, тогда что?

Нет "а что если". Все будет принято, решено, в рамках этого плана партнеры примут для себя необходимость действовать. Почему?

Альтернативой этому является наблюдение за геноцидом, масштабным геноцидом большого суверенного государства на Востоке Европы. Можно говорить о наших дискуссиях, о наших внутренних или внешних спорах, но Россию же это все только стимулирует продолжать экспансию. Она не остановится.

Когда партнеры хотят еще времени, чтобы подумать, давать ли, или не давать нам те или иные разрешения – это немножко парадоксально звучит. Какие разрешения? Мы говорим о том, что в рамках международного права мы законно можем наносить удары на любое расстояние любым оружием по территории России. Это не о разрешениях, а наоборот – о вымышленных запретах, которые противоречат международному праву.

Они могут это все говорить, но вопрос в том, какая альтернатива? Альтернатива – это геноцид Украины, тотальное масштабное уничтожение. Президент просит продолжать в рамках альянса поддерживать Украину, но немножко быстрее.

Потому что это же вопрос времени, вопрос количества жертв, которые платит Украина, и это вопрос ресурса, который у вас есть. Россия альянсно воюет, а вы являетесь нашими партнерами. Так случилось в этой войне.

Есть прямая задача для Украины – освободить свои территории, есть опосредованные задачи, как у Украины, так и у партнеров Украины, чтобы все-таки международное право доминировало.

Накануне войны были данные разведки стран-союзников. Но все эти страны вообще не знали, что такое Россия, что такое армия России. Они бесконечно пугали всех, в частности своих избирателей, призывали бояться Россию, потому что у нее такие вот "Кинжалы" и другое оружие. Мол, как только они куда-то зайдут, надо все сразу отдавать. Но выяснилось, что это все бред.

Единственное, что они точно знали – это где Россия зарабатывает деньги. А именно на нефти, на которой зарабатывают не только россияне, но и некоторые бизнесмены в Европе, которые финансируют политические партии.

Теперь возвращаемся к главному. Есть парадокс, который, может, не все понимают. Нет “если”. Либо вы идете в логике войны, и она четко сегодня прописана в плане принуждения России к адекватности, или спокойно смотрите за геноцидом.

Россия же не остановится, наоборот. Своей неготовностью быстро принимать решения, вы постоянно стимулируете Россию к эскалации. Теперь, когда у нее не хватает ресурса, она решила еще северных корейцев на линию фронта отправить, и дожать европейцев, чтобы они стали все вместе на колени.

Я считаю, что иногда лучше не давать никаких комментариев. Пожалуйста, не выходите с заявлениями, которые стимулируют Россию. Мол, мы не приняли еще решение об Украине в НАТО.

Действительно, устав же НАТО "не четкий". Там же не прописано, что любая суверенная страна имеет право сама решить свою судьбу с точки зрения безопасности. Будет ли она в том или ином альянсе, или нет. Мы же свой устав не читаем. Мы выйдем сейчас, сделаем заявление, чтобы сказать России, чтобы они еще немного добавили ударов по энергетике Украины, и тогда мы точно откажемся от них. Это именно так выглядит.

Давайте подытожим. Либо абсолютно логичный план с математической калькуляцией, в котором прописано все для того, чтобы изменить социальные настроения в России, чтобы увидеть совсем другие события в России. Либо тогда все садятся, извините с попкорном, и смотрят за масштабным геноцидом Украины, пока вся наша страна не будет залита кровью.

Люди должны перестать употреблять термин "мирные переговоры"

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ошибкой было считать, что умеренный курс против России был лучшим. А непредоставление Украине значительной военной поддержки облегчило России полномасштабное вторжение. Если для НАТО это была ошибка, которую можно исправить и можно увеличить помощь, то для Украины это безвозвратные ошибки. Жизни людей, которых не вернуть. Действующий генсек НАТО Марк Рютте говорит, что сейчас Альянс сосредотачивается на помощи Украине, отвоевании территории, укреплены ее позиции для возможных мирных переговоров. Кроме того, НАТО приняло к сведению План победы Украины, но требует обсуждения многих аспектов его реализации.

Давайте правильно поставим акцент. Нам надо последовательно давить и объяснять базовые вещи. Не все их понимают. Почему? Потому что это не касается непосредственно их жизней. Мы же с вами это понимаем. Это касается нас.

Мы можем на них давить через их осознание прагматизма относительно того, что будет дальше. Логичность всего того, что сегодня происходит и по линии фронта, и в этой войне, и алогичность поведения России, и какую цену она будет платить за все. Россия же не остановится, это очевидно.

Принимая во внимание последовательность, давление Украины, мы должны продолжать это делать. Президент как раз таки в этом и демонстрирует последовательность. Он четко и логично объясняет раз за разом прописные базовые истины. Система или умеет защищаться, или не умеет.

Если она не умеет защищаться, то это стимулирование агрессии, и многие другие страны будут также проводить определенные агрессивные действия на разных территориях. Поэтому прагматизм должен доминировать. Стоит инвестировать в свои правила и безопасность. А как это делать? Через математику, которую мы с вами понимаем.

Есть и другая составляющая. Мне очень "нравится" выражение "мирные переговоры". А о каком мире говорится? Разве Украина имела какие-то конфликтные спорные территории, из-за которых десятилетиями продолжались споры? В чем заключаются "мирные переговоры"?

Понимаете, есть факт безусловной агрессии, не спровоцированной. Пришла страна, которая убивает массово других людей и захватывает территорию. Какие "мирные переговоры"? Мир о чем будет? Они (россияне – 24 Канал) зашли к нам, убили нас, а теперь наступает мир. Потому что им надо изготовить дополнительное оружие, они не успевают.

Россия так скажет для того, чтобы продолжить агрессию, поэтому это будет "мирный" период, вот такие "мирные переговоры". О чем? Как России не платить цену за преступления?

"Мирные переговоры" о том, что надо, чтобы Россия не отвечала за массовые изнасилования и убийства, за депортацию детей? "Мирные переговоры" о том, что разрушены сотни городов полностью и так далее. Или "мирные переговоры" о том, что на 10 дней Россия прекратит атаковать критическую инфраструктуру, потому что будет накапливать ракеты, а потом скажет: "Смотрите, там нацисты, мы хотим их поубивать снова". Это "мирные переговоры"?

Я хочу понять коннотацию слова "мирные". Когда люди выходят и говорят, что там агрессор, он убивает людей, пришел с геноцидными намерениями, нарушает все правила ведения войны, но давайте с ним проведем "мирные переговоры", то вы говорите о другом.

Вы говорите: "Агрессор, друг, иди сюда. Ты убивал? Хорошо. Ты насиловал? Хорошо. Ты захватил? Хорошо. А сейчас мир". То есть, он не будет отвечать, не будет выплачивать репарации, все, кого депортировали, так и останутся и т.д. Вот таким будет "мир".

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Я хочу, чтобы люди, которые говорят выражение "мирные переговоры", перестали употреблять этот термин. Переговоры в таком виде, как они говорят, это переговоры о капитуляции перед агрессором.

Тогда пусть так и говорят, что после трех лет войны Украина, которая обнулила все эти пропагандистские мифы России, на которых до сих пор живут, базируют свою неготовность защищаться, капитулировала. Несмотря на то, что она продолжает эффективно сопротивляться.

Пусть скажут, что просто хотят стоять на коленях перед Россией, сидеть с ними (россиянами – 24 Канал) на вечеринках. Они говорят, что должен быть реалистичный сценарий. Нет, это нереалистичный сценарий.

Как раз таки нереалистичность этого сценария в том, что Россия будет простимулирована только к масштабированию агрессии. Потому что Россия может доминировать в глобальном мире через насилие, через право силы. Это очевидные вещи. И если не хватает какого-то анализа, то тогда надо взять как раз таки План победы, предложенный Украиной, где этот анализ скрупулезно выполнен.

Есть ли смысл западным политикам говорить с Путиным

А о чем Шольц, который изначально изъявил такое желание, хочет поговорить с Путиным? Потому что в целом "миротворцы", которые периодически появляются в информационном пространстве, очень интересны. Что они за третий год полномасштабного вторжения хотят узнать нового от Путина? Кажется, он всем своим видом и действиями демонстрирует все, что он хочет сказать.

Любой имеет суверенное право проводить переговоры с кем угодно, даже если это немного странно выглядит. Безусловно, Германия может проводить, если нужно, переговоры, однако, действительно, там все понятно.

Провести переговоры хотят с человеком, который считает, что может дальше делать то, что делает, может продолжать агрессию, которая продолжает ежедневно убивать и совсем не собирается выходить с территории Украины, пока не будет к этому принуждена.

Олаф Шольц / Sabina Crisan/picture alliance via Getty Images

О чем с ней будут говорить? Спросят, не хочет ли добровольно вернуться к действию международного права? Он (Путин – 24 Канал) скажет, что не хочет, потому что считает, что имеет право убивать украинцев массово.

Ну, тогда надо перейти к "мирным переговорам", а он согласится, но скажет тогда отдать ему все желаемые украинские территории. И добавит, что было бы замечательно, чтобы они (украинцы – 24 Канал) вообще отказались от своей субъектности, а все остальные считали Украину территорией влияния России.

Неужели кому-то просто хочется позвонить человеку (Путину – 24 Канал) для того, чтобы он еще раз сказал, что считает вас (Запад – 24 Канал) несвободными политиками? Я не понимаю, зачем они это делают.

Президент Украины демонстрирует модель поведения абсолютно правильно. Есть демократический альянс и понимание, что это за война, какие ресурсы нужны, а есть альянс автократический, где стоит Россия. Все четко, черное – белое.

Какие здесь могут быть компромиссные дискуссии? О чем? О том, что автократический альянс хочет доминировать в мире через унижение лидеров демократического мира? Через обнуление их репутации, демонстрацию силы, массовое изнасилование гражданского населения на других территориях.

Вы (западные политики – 24 Канал) хотите с ними говорить. О том, что правила не соблюдаются и эти правила не будут соблюдаться, пока не проиграют войну? Это же очевидные вещи. Или хотите договориться, сделав вид, что провели какой-то раунд переговоров, и Путин якобы готов к тому, чтобы остановить войну. Но тут возникнет вопрос "как остановить войну?". Это же вопрос ключевой.

Если мы останавливаем войну в интерпретации России, это выглядит достаточно конкретно. Они остаются на оккупированных территориях в полном объеме, Украину лишают права на защиту и права быть членом определенных альянсов. То есть Украину лишают суверенности.

Более того, Россия тогда не будет отвечать за преступления, потому что якобы не проиграла войну – она же находится на оккупированных территориях. Поэтому не выплачивает никакие репарации, не восстанавливает экономику, не компенсирует все, что уничтожила, ни Украине, ни европейским странам.

Россия может доминировать в глобальном мире только через насилия и образ монстра.

Я хочу понять логику не только господина Шольца, но и других. Почему вы считаете, что это не должно простимулировать дальнейшую эскалацию, дальнейшую экспансию России? Почему Россия, не выполнив свои ключевые задачи, вдруг должна остановиться?

Потому что она поговорила с господином Шольцом и он предлагает ей дальше никуда не идти? Не убивать людей, не заниматься политическим терроризмом, не вмешиваться в избирательные процессы, не пытаться поставить на колени Молдову через Шора, не пробовать доминировать в Африке?

Справка. Илан Шор – молдавский пророссийский политик, бизнесмен, бывший председатель запрещенной в Молдове партии "Шор". Он объявлен в международный розыск по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Добавим, что в 2024 году ряд политиков, связанных с группой Шора, создали в Москве политический блок "Победа", цель которого – укрепить оппозицию, прямо или косвенно объединенную бывшей партией "Шор", против нынешнего правительства и изменить проевропейскую ориентацию Молдовы, восстановив отношения с Россией.

Они думают, что Путин скажет, что этого всего не будет делать? Россию же просто простимулировали тем, что она не будет отвечать за массовые, манифестные, тысячные преступления на территории Украины. Возле нее теперь группируются все авторитарные режимы, которые хотят перераспределить, атаки, другие территории.

Так неужели в один момент все остановятся и скажут, что теперь будут конкурировать только технологиями? В России их нет, она всегда воровала технологии.

Так вот что надо человеку, чтобы осознать неадекватность этакого типа мысли?

Для чего Байден едет в Германию

Президент США Джо Байден едет в Германию, где должен встретиться с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером. Некоторые уже назвали эту встречу ""Рамштайн" для избранных". Ведь вряд ли четыре лидера собираются просто так. Говорят, что тема Украины есть в повестке дня, а также то, что президенты будут готовить "план Б" на случай победы Дональда Трампа. Как вы думаете, что это будет?

Нет никаких планов "Б", "С", "Д". Все это немного конспирологически звучит. Я с сарказмом говорю, что конспирология "всегда" соответствует действительности. Но сегодня все существует в достаточно простой итерации.

Есть два альянса: один – автократический, который принимает, к сожалению, быстрые решения. Но они автократы, им не надо ни с кем проводить дискуссии. Они хотят вести захватнические войны.

Вы видите, что делает, например, Северная Корея. Она подрывает железнодорожное и все другие виды сообщения с Южной Кореей, провоцирует Корейский полуостров. Почему? Потому что КНДР осознает, что если дальше все будет продолжаться так, как есть, и Россию не дожмут, тогда можно атаковать Южную Корею. Потому что Россия в рамках стратегического партнерства должна дать свои ресурсы для этой войны. Тогда можно даже юридически не отвечать за сам факт войны. Это то, чего Северная Корея не имела еще год назад.

Итак, есть первый альянс, который принимает все решения, максимально увеличивает давление на международное право и хочет его тотально обнулить.

Есть второй альянс. Он – демократический, но медленный, бюрократический, там коллективная безответственность, потому что никто не хочет "эскалации". Там говорят о ядерном оружии.

Но, смотрите, если заходит Россия и говорит: "У нас есть ядерное оружие. Можно мы Сувалкский коридор заберем? Потому что нам невыгодно не контролировать дорогу в Калининград через Литву или Польшу. Вы нам его отдадите? А, не отдадите? Ну, тогда мы используем ядерное оружие". Все это даже звучит как бред.

Если мы будем всегда бояться, что кто-то использует ядерное оружие не в рамках программы сдерживания, а в рамках превентивной, инициативной атаки – тогда вообще нет никакого каркаса безопасности. Нет вообще ничего.

Тогда в любой момент любая страна сможет начать любую неконвенциональную войну. Я имею в виду с использованием ядерного оружия. Об этом надо говорить своим избирателям. Тогда надо сказать, что ничего нет, живите сейчас, потому что завтра все может закончиться, все может стать только хуже.

Поэтому, мне кажется, что нет никакого плана "Б". Если вы говорите в этой конфигурации о четырех странах: Соединенные Штаты, Германия, Франция, Великобритания, то это попытка все-таки принять одно, очень важное решение. Примут ли его? Это уже другой вопрос. Но это об одном решении – ускорить и масштабировать вооруженную помощь Украине. Это ключевое решение.

Все остальное производное: разрешения, нанесения поражения по территории России, масштабирование войны в России. Это уже производное от ключевого решения.

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Надо принять соответствующее – война должна стоить такую-то сумму. Это инвестиции в свои производства, в украинские производства, закупка оружия на своих же складах, передача всего этого в Украину как суверенного оружия Украины.

Это единственное решение, которое они должны обсудить и принять для себя. Почему? Потому что Россия должна получить войну на своей территории. Войну, которая приведет к обнулению этой политической системы в стране через общественные протесты. Те, которые будут базироваться не на ценностных параметрах, а на принципе страха перед войной, которая идет на территорию России.

Как можно уничтожить Россию изнутри

Мы видели акцию протеста в Санкт-Петербурге, когда у входа в оборонное предприятие был QR-код, который направлял в ГУР. То есть можно было отправлять координаты, по которым расположены различные военные объекты на территории России. По вашему мнению, такие акции как-то способствуют в развале России изнутри? Или если они единичные, то нет?

Масштабирование. Все способствует. Все, что происходит, любая возможность – это дополнительный страх, который будет царить в России. Это единственный алгоритм. Это уже очевидно. Масштабирование ударов по территории России, уничтожение большого количества объектов имеет две задачи.

Существенное ускорение ресурсного истощения России. Производства падают, склады горят, нет разницы военные склады или топливные базы, но ресурса становится гораздо меньше. А этот ресурс дефицитный. Соответственно и на линии фронта дефицит. Это военные задачи. И поэтому, чем больше таких ударов, пересылки через QR-коды, тем лучше. Это просто супер.

Производства падают, склады горят, нет разницы военные склады или топливные базы, но ресурса становится гораздо меньше. А этот ресурс дефицитный. Соответственно и на линии фронта дефицит. Это военные задачи. И поэтому, чем больше таких ударов, пересылки через QR-коды, тем лучше. Это просто супер. Фантастические социальные последствия из-за количества сигналов: паника, страх, дискуссия, "сарафанное радио". Люди начнут осознавать, что война уже дышит в спину, они сидят в бомбоубежище, звучит сирена, все горит. И они все это будут обсуждать. Они будут жить в состоянии войны.

Еще год назад, например, в Москве или в Петербурге о войне не говорили. Россияне говорили о ночных клубах, что их где-то ограничивают, они не могут поехать отдохнуть. Они жили обычной жизнью, не чувствовали войны. И тогда им безразлично, что делает Путин, Патрушев или кто-то другой. Пусть воюют себе.

ГУР организовало уличные акции возле предприятий ВПК в Санкт-Петербурге / ГУР МО

Им наоборот было очень интересно посмотреть по федеральному каналу, как оккупанты заходят и массово насилуют украинцев. Это было интересно. Но здесь другая ситуация. Как только вы начинаете наносить больше и больше ударов, тогда начинаются разговоры о том, что страшно, страшно, не известно, идти ли мне на работу, вести ли детей в детский сад, идти ли в школу и тому подобное.

Тогда уже совсем другие настроения. А это Россия. Россияне достаточно агрессивны. Потому что им обещали величие, а они стоят на коленях. Хотя они всегда стоят на коленях и постоянно с колен поднимаются. Я же помню, это ключевая традиция русского глубинного народа.

Но в какой-то момент россияне скажут – подождите. И реализуют свой страх через бунт. Это уже не просто какая-то история, ее математически сегодня можно просчитать. Математика дает понимание того, что будет происходить в России дальше. Это было очевидно и год назад, и два года назад. Масштабирование войны на территорию России когда-то было теорией, а сегодня это практика.

Сегодня очевидно, что можно бить по оккупированной территории. Мы же не обсуждаем, надо ли наносить такие удары. Это само собой разумеется. А помните, полтора года назад мы говорили, а можно ли туда бить, потому что это же оккупированная территория, как же так, там же россияне.

А уже сегодня – смотрите – сухопутная операция в российской области. Можно? Да. Удары в глубину, например, Орловская область, Саратовская, Ленинградская, Московская. Можно? Да.

Вопрос в другом. Вопрос в том, чего не понимают наши партнеры. Они не понимают, что если ты нанес уже 10 ударов, перенес войну на территорию России, это не так ощутимо с точки зрения социального влияния.

А вот если будет 100 ударов, и их почувствуют не 10 тысяч человек, а полтора миллиона, то тогда какая огласка, какие социальные тенденции начнутся? Поэтому больше QR-кодов, больше пусть обращаются к ГУР, и больше ударов по территории России.