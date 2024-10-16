План победы, представленный Владимиром Зеленским, предусматривает снятие ограничений на использование Украиной переданного вооружения. В документе сказано, что партнеры должны признать за Киевом право самостоятельно решать, что делать с полученной помощью.

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Топтание на одном месте

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит на онлайн-брифинге для журналистов заявила, что позиция Вашингтона в вопросе ударов вглубь России остается неизменной. "Мы все еще на том же месте, где мы были", – сказала чиновница.

Также она заверила, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, в которой она нуждается для защиты собственной территории.

Чиновница отдельно напомнила про успешные удары Сил обороны по Крыму и "многих других местах" с помощью оружия от Запада.

Отметим, что ранее в Раде рассказали, что ждут положительного решения по ударам по России после выборов в США.