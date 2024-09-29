На прошлой неделе президент Зеленский побывал в США. Ожидалось, что именно во время встречи украинского лидера с Джо Байденом может быть предоставлено разрешение на удары вглубь России. Однако этого не произошло. Когда же ждать положительного решения Вашингтона, ответил в эфире телемарафона заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Рады Егор Чернев, передает 24 Канал.

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До выборов – вряд ли

По словам Чернова, вопрос о разрешении Украине еще "на столе", то есть США не отвергли его как вообще неприемлемый.

Будет ли это решение до выборов? Я не уверен. После выборов – достаточно вероятно,

– сказал нардеп.

По его мнению, на решение США могли повлиять многие факторы, в частности, и недавняя информация о передаче Ираном России баллистических ракет.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что первыми о предоставлении разрешения узнают россияне, после чего будут официальные заявления.