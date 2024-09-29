Минулого тижня президент Зеленський побував у США. Очікувалося, що саме під час зустрічі українського лідера з Джо Байденом може бути надано дозвіл на удари вглиб Росії. Однак цього не відбулося. Коли таки чекати на позитивне рішення Вашингтону, відповів в ефірі телемарафону заступник голови комітету з питань національної безпеки й оборони Ради Єгор Чернєв, передає 24 Канал.

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До виборів – навряд чи

За словами Чернова, питання про дозвіл Україні ще "на столі", тобто США не відкинули його як взагалі неприйнятний.

Чи буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів – досить ймовірно,

– сказав нардеп.

На його думку, на рішення США могли вплинути багато чинників, зокрема, й нещодавня інформація про передачу Іраном Росії балістичних ракет.

Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що першими про надання дозволу дізнаються росіяни, після чого будуть офіційні заяви.