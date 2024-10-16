План перемоги, представлений Володимиром Зеленським, передбачає зняття обмежень на використання Україною переданого озброєння. У документі сказано, що партнери мають визнати за Києвом право самостійно вирішувати, що робити із отриманою допомогою.

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Тупцювання на одному місці

Постійний представник США при НАТО Джуліанна Сміт на онлайн-брифінгу для журналістів заявила, що позиція Вашингтона у питанні ударів вглиб Росії залишається незмінною. "Ми все ще на тому ж місці, де ми були", – сказала чиновниця.

Також вона запевнила, що США нададуть Україні всю необхідну допомогу, яку вона потребує для захисту власної території.

Посадовиця окремо нагадала за успішні удари Сил оборони по Криму та "багатьох інших місцях" за допомогою зброї від Заходу.

Зазначимо, що раніше у Раді розповіли, що чекають на позитивне рішення щодо ударів по Росії після виборів у США.