Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у Брюсселі висловився щодо швидкого запрошення України до Альянсу, передає 24 Канал.

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Рютте прокоментував пункт щодо запрошення України до Альянсу

За словами Рютте, він добре знає усі елементи Плану перемоги. Генсек нагадав, що на літньому саміті було вирішено, що членство України в Альянсі є безповоротним процесом. Наразі з Києвом та союзниками тривають розмови про те, які наступні кроки треба зробити, аби наблизити членство України в НАТО. Подробиць цих обговорень Рютте розкривати не став.

Також Рютте зазначив, що питання майбутнього України в НАТО вирішують усі члени Альянсу. Ні Путін, ні Росія жодним чином не можуть вплинути на це.

Окремо генсек підкреслив, що наразі не може підтримати План перемоги, оскільки "там є багато моментів, в яких треба розібратися".

Марк Рютте зауважив, що план буде розглянутий за зачиненими дверима з союзниками, і можуть бути різні думки щодо його деталей.

Генеральний секретар назвав План перемоги сильним сигналом від Зеленського та його команди.

До слова, у США висловилися щодо швидкого запрошення України до НАТО.