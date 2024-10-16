16 жовтня президент Зеленський представив у Раді План перемоги, який передбачає, що Україна має отримати запрошення в Альянс вже зараз. Постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт на брифінгу висловилася щодо можливості членства нашої країни у найближчий час.

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Україна буде в НАТО, але не зараз

Сміт нагадала, що під час цьогорічного літнього саміту була чітко висловлена позиція, що Україна стане членом Альянсу. Втім, за словами посла, НАТО наразі не готово говорити про запрошення України в короткостроковій перспективі.

Вона запевнила, що з українськими партнерами триватимуть розмови про те, як наближатися до членства в НАТО.

До слова, раніше посол України при НАТО Наталія Галібаренко сказала, що Україна хоче отримати запрошення до Альянсу до того, як Джо Байден залишить пост президента США.