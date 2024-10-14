Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що зброя, яка потрібна Україні для отримання переваги на полі бою є лише у Сполучених Штатах Америки. Фінансові ресурси для виготовлення необхідної кількості також зосереджені там.

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План перемоги України

Максим Джигун вважає, що будь-який план перемоги для завершення війни в Україні складно реалізувати без підтримки США.

Сполучені Штати Америки відіграють ключову роль, тому ми на них орієнтуємось. Через це президент України найперше полетів до США, де демонстрував план перемоги,

– сказав він.

Джо Байден розуміє, що будь-які різкі кроки щодо вирішення російсько-української війни, запрошення України до НАТО, надання нових дозволів активно б використовувались республіканцями для того, аби дискредитувати демократів.

Цікаво. Михайло Подоляк пояснив, що перенесення "Рамштайну" через ураган у США не є проблемою, адже не вплине на зміст події. Він підкреслив, що на засіданні у політично-військовому форматі будуть ухвалені основні рішення про допомогу Україні й це підготує основу для майбутнього Саміту миру.

На думку політолога, якби "Рамштайн" відбувся, то рішення, які там було б прийнято, ніхто не виносив на загал.

"А що стосується проривних рішень, то, я думаю, це можливо у період від листопада до січня (після виборів у США – 24 Канал). Саме тоді на Байдена не будуть тиснути опоненти", – висловився він.

Європейські партнери України

Максим Джигун припустив, якщо Байден і прагне рішучих дій щодо підтримки України, то у США ніхто не узгодить цього після виборів, адже там розв'язуватимуть внутрішні проблеми.

Тому те, що обговорюватимуть на "Рамштайні", якщо він відбудеться після 5 листопада, буде символічним. Можливо, Байден підштовхне інших союзників (із Європи – 24 Канал) надати Україні дозволи та далекобійну зброю для ударів по Росії. У США не зможуть цього зробити, а от заохотити прийняти таке рішення німців, британців чи французів – так,

– додав політолог.