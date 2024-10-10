Офіційною причиною назвали те, що Джозеф Байден не зможе приїхати на засідання через ураган у США. Як розповів 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, не варто будувати теорії, адже такі форс-мажорні обставини трапляються.

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Чим особливий прийдешній "Рамштайн"

Ураган такої категорії суттєво впливає на перебіг виборчої кампанії Сполучених Штатів. Ба більше, Флорида є визначальним регіоном з огляду на голосування.

Безумовно, представники і республіканської партії, і демократичної, а також їхніх штабів максимально зацікавлені в тому, щоб контролювати процес, тому немає великої проблеми в тому, що засідання перенесли.

Хочу наголосити, що це буде незвичний формат. Це буде політико-військовий формат "Рамштайну". На ньому будуть очільники держав і це зовсім інша концепція. Адже якщо вже є політичні рішення, то тоді військові, логістично-математичні рішення щодо пакетів зброї і так далі – просто автоматично ухвалюють,

– розповів радник голови ОПУ.

Він додав, що треба зафіксувати символічність цього моменту й зміну парадигми у ставленні до Росії. Тепер всі дозволи, про які ми говорили раніше, мають автоматично надати Україні. Але це має бути символічно зафіксовано колегіальним рішенням ключових країн, демократій.

Треба зафіксувати наступне:

у такому вигляді Росія завжди буде небезпечною для сучасного міжнародного права, для тих принципів життя, в яких ми перебуваємо;

Росія обов'язково має програти війну для того, щоб запобігти і третій світовій, і ескалації, і всьому іншому;

з Росією неможливо ні про що домовитися. Вона ніколи не дотримуватиметься правил поведінки, які є притаманними для сучасного світу;

війна може і має бути перенесена на територію Росії в повному обсязі;

Україна має отримати весь необхідний перелік інструментів: юридичних, військових.

Як "Рамштайн" пов'язаний із Самітом миру

За словами Подоляка, саме на "Рамштайні" буде колегіально проговорено, що парадигма ставлення до Росії змінилась, що Росію не сприймають як суб'єкт, з яким можна про щось домовлятися. Це суттєво повпливало б на низку країн, які належать до Глобального півдня. Відповідно це суттєво підвищило б вагомість такого інструменту примусу як дипломатія.

І тоді з'являється сенс другого Саміту миру, тому що він має бути змістовним, його треба адекватно підготувати. На ньому мають бути всі ключові країни, незалежно від того, належать вони до клубу "Рамштайн", чи до Глобального півдня. Вони мають обрати чітку позицію для того, щоб фіналізувати цю війну,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Там має бути Росія, яка розумітиме, що ніхто не піде їй на поступки. Це зовсім інша конструкція того ж саміту. Як раніше говорив Володимир Зеленський, план перемоги — це інструменти примусу. Вони мають працювати.

Крім того, що ці інструменти мають бути математично зафіксованими, а країни мають ухвалити відповідні логістичні рішення, вони ще мають проявити певний символізм. Про все це треба сказати на "Рамштайні" – про дозволи, об'єми, інструменти, удари.