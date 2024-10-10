Официальной причиной назвали то, что Джозеф Байден не сможет приехать на заседание из-за урагана в США. Как рассказал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, не стоит строить теории, ведь такие форс-мажорные обстоятельства случаются.

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Чем особенный грядущий "Рамштайн"

Ураган такой категории существенно влияет на ход избирательной кампании Соединенных Штатов. Более того, Флорида является определяющим регионом, учитывая голосование.

Безусловно, представители и республиканской партии, и демократической, а также их штабов максимально заинтересованы в том, чтобы контролировать процесс, поэтому нет большой проблемы в том, что заседание перенесли.

Хочу подчеркнуть, что это будет необычный формат. Это будет политико-военный формат "Рамштайн". На нем будут руководители государств и это совсем другая концепция. Ведь если уж есть политические решения, то тогда военные, логистически-математические решения по пакетам оружия и так далее – просто автоматически принимают,

– рассказал советник председателя ОПУ.

Он добавил, что надо зафиксировать символичность этого момента и изменение парадигмы в отношении к России. Теперь все разрешения, о которых мы говорили ранее, должны автоматически предоставить Украине. Но это должно быть символически зафиксировано коллегиальным решением ключевых стран, демократий.

Надо зафиксировать следующее:

в таком виде Россия всегда будет опасной для современного международного права, для тех принципов жизни, в которых мы находимся;

Россия обязательно должна проиграть войну для того, чтобы предотвратить и третью мировую, и эскалацию, и все остальное;

с Россией невозможно ни о чем договориться. Она никогда не будет придерживаться правил поведения, которые присущи для современного мира;

война может и должна быть перенесена на территорию России в полном объеме;

Украина должна получить весь необходимый перечень инструментов: юридических, военных.

Как "Рамштайн" связан с Саммитом мира

По словам Подоляка, именно на "Рамштайн" будет коллегиально проговорено, что парадигма отношения к России изменилась, что Россию не воспринимают как субъект, с которым можно о чем-то договариваться. Это существенно повлияло бы на ряд стран, которые относятся к Глобальному югу. Соответственно это существенно повысило бы значимость такого инструмента принуждения как дипломатия.

И тогда появляется смысл второго Саммита мира, потому что он должен быть содержательным, его надо адекватно подготовить. На нем должны быть все ключевые страны, независимо от того, принадлежат они к клубу "Рамштайн", или к Глобальному югу. Они должны выбрать четкую позицию для того, чтобы финализировать эту войну,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Там должна быть Россия, которая будет понимать, что никто не пойдет ей на уступки. Это совсем другая конструкция того же саммита. Как ранее говорил Владимир Зеленский, план победы - это инструменты принуждения. Они должны работать.

Кроме того, что эти инструменты должны быть математически зафиксированными, а страны должны принять соответствующие логистические решения, они еще должны проявить определенный символизм. Обо всем этом надо сказать на "Рамштайне" – о разрешениях, объемах, инструментах, ударах.