Чергове засідання у форматі "Рамштайн" мало відбутись 12 жовтня, проте Джо Байден не зміг поїхати через ураган Мілтон. Найближчим часом цю зустріч не планують.

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Байден приїде у Німеччину

Німецьке видання пише, що чинний президент США Джо Байден планує 17 жовтня прибути до Німеччини з візитом, який раніше відклали через ураган Мілтон.

При цьому програму президента США скоротять та суттєво обмежать у часі – вона триватиме тільки 18 жовтня. Це означає, що "Рамштайну" найближчим часом не передбачається.

Журналіст ZDF Ельмар Тевессен зазначив, що подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США у листопаді 2024 року.

Засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" перенесли. Водночас коаліції продовжують працювати над покращенням оборонних можливостей ЗСУ.

Про перенесення зустрічі повідомив Пентагон. При цьому нову можливу дату – не оголосили.