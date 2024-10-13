Чергове засідання у форматі "Рамштайн" мало відбутись 12 жовтня, проте Джо Байден не зміг поїхати через ураган Мілтон. Найближчим часом цю зустріч не планують.
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Байден приїде у Німеччину
Німецьке видання пише, що чинний президент США Джо Байден планує 17 жовтня прибути до Німеччини з візитом, який раніше відклали через ураган Мілтон.
При цьому програму президента США скоротять та суттєво обмежать у часі – вона триватиме тільки 18 жовтня. Це означає, що "Рамштайну" найближчим часом не передбачається.
Журналіст ZDF Ельмар Тевессен зазначив, що подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США у листопаді 2024 року.
Засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" перенесли. Водночас коаліції продовжують працювати над покращенням оборонних можливостей ЗСУ.
Про перенесення зустрічі повідомив Пентагон. При цьому нову можливу дату – не оголосили.