Очередное заседание в формате "Рамштайн" должно было состояться 12 октября, однако Джо Байден не смог поехать из-за урагана Милтон. В ближайшее время эту встречу не планируют.

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Байден приедет в Германию

Немецкое издание пишет, что действующий президент США Джо Байден планирует 17 октября прибыть в Германию с визитом, который ранее отложили из-за урагана Милтон.

При этом программу президента США сократят и существенно ограничат во времени – она продлится только 18 октября. Это означает, что "Рамштайн" в ближайшее время не предвидится.

Журналист ZDF Эльмар Тевессен отметил, что дальнейшие решения в формате "Рамштайн", скорее всего, будут принимать только после результатов президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" перенесли. В то же время коалиции продолжают работать над улучшением оборонных возможностей ВСУ.

О переносе встречи сообщил Пентагон. При этом новую возможную дату – не объявили.